Oululaisen Antero Lehtosen tavoitteena on uusi ura ja painonpudotus - kertoo elämästään vlogissa

Karjasillan kasvatin Antero Lehtosen,39, elämä on ollut hyvin vaihderikas ja siihen on mahtunut huima määrä erilaisia työtehtäviä ympäri Suomen.

– Olen tehnyt töitä elektroniikan parissa, toiminut muuttomiehenä, siivoojana, ajanut taksia ja toiminut lentokoneasentajana, Lehtonen luettelee.

Vapaa-aika on ollut kortilla, ja elämänrytmi perheellisellä miehellä on välillä ollut hyvinkin haastava. Muutama vuosi sitten Lehtonen huomasi olevansa jatkuvasti väsynyt.

– En jaksanut tehdä mitään. Voimat olivat kerta kaikkiaan loppu, Lehtonen muistelee aikaa, jolloin hän huomasi, ettei toppatakki mahtunut enää päälle.

Lehtonen tehdä kerralla suuremman elämänmuutoksen. Tavoitteeksi hän asetti suuren painonpudotuksen, aktiivisemman elämän aloittamisen ja uudelle uralle pääsemisen. Suuressa elämänmuutoksessa onnistuakseen päätti Lehtonen ryhtyä kuvaamaan Antsan suuri elämänmuutos –nimistä vlogia.

– Olen aina tykännyt värkätä kameroiden kanssa, joten tästä sain hyvää tukea projektilleni.

Projektin tavoite uudesta urasta otti nopeasti tuulta siipiensä alle, sillä korkeakoulupaikka Oulun ammattikorkeakoulusta avautui ensimmäisellä yrittämällä.

Joka maanantai Lehtonen nimensä mukaisesti punnitsee itsensä ja käy läpi edellisviikon ruokavaliota sekä aktiivisuuttaan. Maanantai puntari on yksi kanavan vakiojaksoista.

– Idea puntariin on lähtenyt työpaikaltani. Osallistuimme yhdessä projektiin, jossa tarkoituksena oli pudottaa mahdollisimman paljon painoa. Muut olisivat silloin halunneet punnituksen perjantaille, mutta minä tahdoin sen maanantaille. Näin meidän täytyi olla tarkkoina viikonloppuisin.

Palaute videoista on tähän asti ollut positiivista. Lehtonen tietää kertoa, että videoiden avulla muutama ihminen on aloittanut kuntoilun uudestaan.



