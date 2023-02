Helsinki/Kiova

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi alleviivasi jokailtaisessa puheessaan tiistaina, ettei etulinja ole liikkunut, vaikka Venäjä on kohdistanut ukrainalaisjoukkoihin kovaa painetta alueella.

– Donetskin ja Luhanskin alueita koskevat raportit herättävät tietenkin erityisiä tunteita. Teemme parhaamme estääksemme vihollisen hyökkäykset siellä, Zelenskyi sanoo.

– Jatkuvat intensiiviset hyökkäykset, joita Venäjä ei lopeta, vaikka se kärsii valtavia tappioita, hän lisää.

Ukrainan vieraslegioonan loukkaantunut taistelija istui panssaroidussa ajoneuvossa lähellä etulinjaa Severodonetskin kaupungissa Luhanskin alueella. Kuva: STR

Tästä huolimatta etulinja ei ole presidentin mukaan muuttunut, mistä kiitos kuuluu kaikille etulinjan alueita puolustaville taistelijoille.

Ukrainalaispresidentti kertoi iltapuheessaan hyviä uutisia energiantuotannon saralta. Venäjä on kohdistanut usein iskujaan Ukrainan energiainfrastruktuuriin, mikä on johtanut laajoihin sähkökatkoihin.

Pääministeri Denys Shmyhal on koostanut Zelenskyin mukaan raportin siitä, miten sähköverkkoa on saatu palautettua käyttöön Venäjän iskujen jäljiltä. Zelenskyin mukaan tulokset ovat hyviä ja nykyisellään valtaosassa maata pystytään vastaamaan kansalaisten ja yritysten energiantarpeeseen.

Ukraina: Venäjä iskenyt siviilikohteisiin Hersonissa, kuusi kuollut

Ukrainan asevoimat sanoi tiistaisessa raportissaan, että venäläisjoukot ovat tehneet hyökkäyksiä Ukrainan itäosissa muun muassa Kupjanskin, Lymanin ja Bahmutin alueilla.

Niin ikään tiistaina Ukrainan kansallisen puolustusneuvoston sihteeri Oleksi Danilov arvioi televisiossa, ettei Venäjän suurhyökkäys maan itäosassa ole sujunut onnistuneesti.

– Sana suuri on haalistunut. Heidän suunnittelemansa suuri hyökkäys on kestänyt 8–10 päivää, mutta vihollinen ei ole onnistunut, Danilov sanoi Kyiv Independentin mukaan.

Asevoimien mukaan Ukrainan ilmavoimat oli tehnyt edellisen vuorokauden aikana neljä iskua Venäjän väliaikaisiin sotilastukikohtiin. Venäjän puolestaan sanottiin tehneen saman ajanjakson aikana iskuja lukuisiin asutuksiin Tshernihivin, Sumyn, Harkovan, Donetskin, Hersonin ja Zaporizhzhjan alueilla.

Kyiv Independentin mukaan Ukraina sanoo Venäjän tehneen muun muassa 30 ohjusiskua Hersonin siviili-infrastruktuuria vastaan. Ainakin kuuden ihmisen kerrotaan kuolleen ja 12:n haavoittuneen tiistain iskuissa.

Länsimaat ovat olleet huolissaan siitä, että Ukrainan tykistölle ei toimiteta tarpeeksi ampumatarvikkeita, jotta se voisi puolustautua Venäjän uudelta hyökkäykseltä.

Venäjän puolustusministeriö kiistää Wagnerin syytökset

Venäjän puolustusministeriö on vastannut palkkasotilasyhtiö Wagnerin tuoreisiin syytöksiin kertomalla yksityiskohtaisesti ampumatarviketoimituksista.

Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin syytti tiistaina Venäjän sotilasjohtoa siitä, ettei se toimita Wagner-ryhmälle ampumatarvikkeita ja että se yrittää tuhota ryhmän. Tämä merkitsee Prigozhinin mukaan "petosta".

Prigozhin sanoi lehdistöpalvelunsa jakamassa ääniviestissä, että yleisesikunnan päällikkö ja puolustusministeri eivät määrää antamaan ampumatarvikkeita Wagner-ryhmälle eivätkä auttamaan sitä lentokuljetuksissa.

– Kaikki pyynnöt rynnäkköyksiköiden ampumatarvikkeista täytetään mahdollisimman pian, puolustusministeriö sanoi.

Puolustusministeriö sanoi myös, että uusia toimituksia tehdään lauantaina ja tuomitsi tiedot ammuspulasta täysin vääriksi. Lisäksi ministeriö kritisoi pyrkimyksiä aiheuttaa hajaannusta taistelijoiden keskuudessa. Ministeriön mukaan tämä on haitallista ja hyöty valuu vastapuolen pussiin.

Prigozhinin yksityinen palkkasotilasarmeija on avainasemassa, kun Venäjä taistelee Bahmutin kaupungista Ukrainan itäosassa. Tämä on paljastanut jännitteitä Wagner-ryhmän ja Venäjän armeijan välillä, vaikka Kreml on kiistänyt välirikon.