Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi vieraili Bahmutissa tapaamassa sotilaita. Kuva: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vieraili tiistaina itäisessä etulinjan Bahmutissa, kertoi presidentin kanslia. Kaupunki on ollut Ukrainan sodan taistelujen polttopiste viime aikoina.

Zelenskyi tapasi Bahmutissa armeijan edustajia ja jakoi palkintoja maansa sotilaille, jotka ovat torjuneet Venäjän rajun ja kuukausia kestäneen hyökkäyksen kaupungin valtaamiseksi.

– Täällä Donbassissa te suojelette koko Ukrainaa. He (venäläiset) tekevät kaikkea sitä, mitä he ovat tehneet maamme muissa kaupungeissa, koska he eivät halua, että mitään ukrainalaista on olemassa. Olen varma siitä, Zelenskyi sanoi joukoille.

– Tämä ei ole vain Bahmut, tämän on Bahmutin linnoitus, presidentti lisäsi.

Saadakseen pahoin tuhoutuneen Bahmutin kaupungin hallintaansa Venäjän uskotaan luottaneen palkkasotilaisiin, vankilasta värvättyihin ja juuri mobilisoituihin sotilaisiin, jotka ovat hyökänneet kuukausia Ukrainan asemia vastaan.

Putin tapaa sotilasjohtoa

Aiemmin tiistaina Venäjän presidentti Vladimir Putin myönsi, että tilanne Ukrainasta Venäjään liitetyillä alueilla on "erittäin vaikea". Putin kommentoi asiaa maansa turvallisuuspalveluille puheessaan.

Venäjä liitti syksyllä yksipuolisesti neljä Ukrainan aluetta itseensä niillä järjestettyjen valekansanäänestysten jälkeen. Kyseessä ovat Ukrainan itäosan Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporizhzhjan alueet.

Putinin mukaan liitetyillä alueilla on välttämätöntä tukahduttaa tiukasti ulkomaisten tiedustelupalveluiden toimet sekä tunnistaa nopeasti petturit, vakoilijat ja sabotoijat.

Venäjän joukot eivät ole missään vaiheessa kontrolloineet neljää pakkoliitettyä aluetta kokonaan.

Tiistaina Kreml ilmoitti, että Putin tapaa keskiviikkona sotilasjohtoa ja keskustelee heidän kanssaan taistelutilanteesta ja ensi vuodelle asetettavista tavoitteista taistelukentällä.

Steinmeier pyysi Xitä käyttämään vaikutusvaltaansa

Saksan presidentti Frank-Walter Steinmeier kehotti tiistaina Kiinan presidenttiä Xi Jinpingiä käyttämään vaikutusvaltaansa Venäjään Ukrainan sodan lopettamiseksi. Maiden presidentin keskustelivat puhelimitse, kertoi Steinmeierin kanslia.

– Presidentti korosti Kiinan ja Euroopan yhteistä etua sodan lopettamiseksi sekä myös Ukrainan suvereniteetin kunnioittamista ja vaati Venäjän joukkojen vetämistä pois, kanslia sanoi lausunnossa.

– Hän pyysi Xitä käyttämään vaikutusvaltaansa Venäjään ja (Venäjän presidenttiin Vladimir) Putiniin (sodan) tämän tavoitteen saavuttamiseksi, lausunnossa sanottiin.