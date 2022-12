Washington

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on osallistunut etänä huippukokouksiin, kuten kuvassa Naton yleiskokoukseen Madridissa marraskuussa. Nyt hän tekee ensimmäisen vierailun Yhdysvaltoihin. Kuva: CHEMA MOYA

Valkoinen talo on vahvistanut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin vierailevan tänään Yhdysvalloissa Washingtonissa. Kyse on Zelenskyin ensimmäisestä vierailusta ulkomailla sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa.

Valkoisen talon tiedottaja Karine Jean-Pierre kertoi Yhdysvaltain ilmoittavan vierailun yhteydessä uudesta asetukipaketista Ukrainalle. Virkamieslähteen mukaan pakettiin sisältyy Patriot-ilmatorjuntaohjuksia.

Zelenskyi vahvisti Twitterissä olevansa matkalla Yhdysvaltoihin. Tviitissään hän kertoi aikovansa keskustella presidentti Joe Bidenin kanssa yhteistyöstä Ukrainan ja Yhdysvaltojen välillä. Lisäksi Zelenskyi kertoi pitävänsä puheen kongressissa ja sekä useissa kahdenvälisissä kokouksissa.

Zelenskyi puhuu kongressille

Myös Valkoinen talo vahvisti Zelenskyin puhuvan Yhdysvaltain kongressille vierailullaan.

Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi pyysi etukäteen kongressin jäseniä kirjeitse olemaan fyysisesti läsnä keskiviikkoiltana, mutta hän ei perustellut toivettaan. Kirjeessä luki, että illan istunnossa on "erityisessä keskiössä demokratia".

Pelosi ei vahvistanut Zelenskyin vierailua toimittajille tiistaina, mutta hän sanoi, että Zelenskyin kaltaisen sankarin vierailu olisi kunnia Yhdysvaltain kongressille. Hän myös sanoi ukrainalaisten taistelevan demokratian eteen kaikkien puolesta.

Sotilaat lähettivät Bidenille signeeratun lipun

Zelenskyi on hyökkäyssodan aikana säännöllisesti puhunut maailman johtajille ja esiintynyt etäyhteydellä erilaisissa tilaisuuksissa, mutta hän ei ole poistunut Ukrainasta. Vierailu Yhdysvalloissa on osoitus siitä, että maa on ollut Ukrainan merkittävä tukija. Yhdysvallat on jo tähän asti tarjonnut noin 20 miljardin dollarin (yli 18,8 miljardin euron) edestä puolustustukea ja lisäksi taloudellista ja humanitaarista apua.

Venäjän presidentti Vladimir Putin vieraili maanantaina Valko-Venäjällä, mikä herätti Ukrainassa huolta, että Venäjän joukot aloittavat uuden hyökkäyksen pohjoisesta.

Zelenskyi puolestaan vieraili tiistaina Bahmutissa, joka on viime aikoina ollut sodan taistelujen polttopiste. Sotilaat antoivat hänelle Ukrainan lipun nimikirjoituksillaan ja pyysivät presidenttiä toimittamaan sen Bidenille ja Yhdysvaltain kongressille.

Venäjä on iskenyt kahden viime kuukauden aikana kiihtyvään tahtiin Ukrainan infrastruktuuriin. Iskut ovat useaan otteeseen katkoneet sähköt, veden ja lämmityksen miljoonilta ukrainalaisilta.