Kiova/Helsinki

Ukrainan sota on nostanut öljyn hintoja. Kuva: STR

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo viimeisimmässä jokailtaisessa puheessaan, että Ukraina odottaa lähitulevaisuudessa päätöksiä venäläisen öljyyn kohdistuvista rajoituksista. Zelenskyin mukaan Ukraina vaatii, että kohtuullisen osan öljyä koskevista pakotteista tulee estää Venäjän yritykset kiertää rajoituksia myymällä niin kutsuttuja öljysekoituksia.

– Jos jokin yritys tai valtio auttaa Venäjää öljykaupassa, myös siihen on kohdistettava pakotteita. Kaikenlainen Venäjän sotilaallisen terrorikoneiston tuki on lopetettava, presidentti sanoo.

Kielto nostaisi jälleen öljyn hintaa

Ainakin yhdysvaltalaismediat New York Times (NYT) ja Bloomberg kirjoittavat, että Euroopan unionissa (EU) ollaan aikeissa ehdottaa venäläisen öljyn tuontiin kohdistuvaa kieltoa. Kielto tulisi voimaan vuoden loppuun mennessä, ja sitä ennen rajoitukset tulisivat voimaan asteittain. Molemmat mediat perustavat tietonsa asiaa tunteviin lähteisiin. NYT kertoo lähteiden pysyvän anonyymeinä, koska neuvottelut ovat käynnissä eikä heille ollut annettu lupaa puhua asiasta julkisesti medialle.

NYT arvioi, että kielto nostaisi öljyn hintaa maailmanlaajuisesti. Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti öljyn hintoja. Venäjä on yksi merkittävimmistä öljynviejistä.

Merkittävä osa EU:n öljystä tulee Venäjältä. NYT:n mukaan Venäjän vientiöljystä puolet kohdistuu unionin alueelle. Hyökkäyksen alussa esimerkiksi Saksan öljystä noin kolmannes tuli Venäjältä. Lehti kirjoittaa, että Saksan talousministerin mukaan viime viikkoina määrä on vähentynyt 12 prosenttiin. Unkari ja Slovakia ovat taas lähes täysin riippuvaisia venäläisöljystä.

Kaikkien 27 EU-maan tulee antaa tukensa uusille pakotteille, jotta ne voivat astua voimaan. Unkari on aiemmin vastustanut toimia, joiden kohteena olisi venäläisöljy.

Kuleba pyysi Kiinalta turvatakuita

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba on pyytänyt Kiinan valtiollisen uutistoimiston Xinhuan haastattelussa Kiinaa tarjoamaan Ukrainalle turvatakuut. Kuleban haastattelu sisälsi Kiinan valtionmedian julkaisemaksi harvinaisen suorasanaista kritiikkiä Venäjää kohtaan.

Länsimaat ja Ukraina ovat yrittäneet saada Kiinaa tuomitsemaan strategisen kumppaninsa Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan, mutta Kiina on pitänyt kiinni virallisesti puolueettomasta linjasta. Kiinalainen valtionmedia on usein toistellut venäläistä propagandaa ja on esimerkiksi välttänyt kutsumasta Venäjän toimintaa Ukrainassa hyökkäykseksi. Kuleban Xinhua-haastattelu teki kuitenkin tähän poikkeuksen.

– Ukraina tutkii parhaillaan mahdollisuutta saada turvatakuut YK:n turvallisuusneuvoston pysyviltä jäseniltä, mukaan lukien Kiinalta, ja muilta merkittäviltä valtioilta, Kuleba sanoi lauantaina julkaistussa haastattelussa.

– Ehdotamme, että Kiinasta tulee yksi Ukrainan turvallisuuden takaajista. Tämä on merkki kunnioituksestamme ja luottamuksestamme Kiinan kansantasavaltaa kohtaan.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba on pyytänyt Kiinaa tarjoamaan Ukrainalle turvatakuut. Kuva: ROBERT GHEMENT

Kiinan julkiset lausunnot mahdollisten turvatakuiden suhteen ovat olleet sodan aikana varovaisia.

Kuleba sanoi myös, että Venäjän hyökkäys on aiheuttanut hallaa Kiinalle tärkeälle Uusi Silkkitie -hankkeelle, ja että sodan seurauksena syntynyt maailmanlaajuinen ruokakriisi on uhka Kiinan taloudelle.

– Uskomme, että tämä sota ei ole Kiinan intressien mukainen.

Ulkoministeri painotti myös, että Ukrainalla on oikeus puolustaa itseään, eikä Ukrainan toiminta ole ollut syynä konfliktin kärjistymiseen.

Kuleba on puhunut sodan aikana kahdesti Kiinan ulkoministerin Wang Yin kanssa. Wang tapasi maaliskuussa Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin ja sanoi, ettei maiden yhteistyöllä ole rajoja.