Viikko alkoi Kiovassa surullisissa merkeissä, kun kaupunki joutui ohjusiskun kohteeksi. Kuva: OLEG PETRASYUK

Ukrainaan on ammuttu maanantaiaamun aikana 75 ohjusta. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan iskuissa käytettiin myös iranilaisia miehittämättömiä ilma-aluksia. Presidentin mukaan iskuilla pyrittiin tuhoamaan Ukrainan energiasektoria ja aiheuttamaan mahdollisimman paljon vahinkoa ihmisille.

Ohjuksia ammuttiin useisiin kaupunkeihin ympäri Ukrainaa, muun muassa Kiovaan, Dniproon ja Lviviin lähellä Puolan rajaa.

Muun muassa Länsi-Ukrainassa sijaitsevassa Lvivin kaupungissa on raportoitu katkoksia niin sähkön- kuin vedenjakelussa. Kaupungissa ei tällä hetkellä ole saatavilla kuumaa vettä, kertoo kaupungin pormestari. Myös maan itäosassa Harkovassa on raportoitu sähkökatkoksista.

– Tämä aamu on vaikea, olemme tekemisissä terroristien kanssa. Kymmenittäin ohjuksia: iranilaisia "Shahideja". Heillä on kaksi kohdetta: koko maan energiantuotanto ja ihmiset. He haluavat paniikkia ja kaaosta, he haluavat tuhota energiajärjestelmämme, Zelenskyi sanoi videopuheessaan.

– Tällainen ajankohta ja tällaiset kohteet on valittu, jotta saadaan aikaan niin paljon vahinkoa kuin mahdollista. Pysykää tänään suojissa, ja muistakaa aina: Ukraina oli täällä jo ennen vihollisen ilmestymistä ja Ukraina tulee olemaan täällä myös sen jälkeen, presidentti jatkoi.

Kiovan iskuissa kuoli alustavien tietojen mukaan ainakin viisi ihmistä ja haavoittui 12. Pelastustyöt ovat pahasti kesken, joten uhrimäärä kasvanee vielä.

Ukrainan armeijan komentajan mukaan Ukrainan ilmatorjunta onnistui pudottamaan yli 40 ohjusta.

Kiovan pormestari Vitali Klitshko kertoo Telegram-tilillään, että räjähdykset tapahtuivat Shevtshenkon alueella.

Edellisen kerran Venäjä iski Kiovaan heinäkuun lopussa. Brittilehti Guardianin paikallisista lähteistä hankkimien tietojen mukaan räjähdykset sijoittuvat lähelle kaupungin rautatieasemaa.

Räjähdykset tapahtuivat hieman kello 8:n jälkeen aamulla. Ilmahälytyssireenit soivat noin 90 minuuttia ennen räjähdyksiä.

Putin uhkailee vakavilla seurauksilla, jos "iskut" jatkuvat

Venäjän presidentti Vladimir Putin myöntää maan armeijan tehneen ohjushyökkäyksen Ukrainaan.

– Tänä aamuna, puolustusministeriön ohjeistamana ja yleisesikunnan suunnitelmaa noudattaen, teimme massiivisen iskun korkean tarkkuuden pitkänmatkan aseilla energia- sotilas- ja kommunikaatiokohteisiin, Putin sanoi Venäjän turvallisuusneuvoston kokouksen jälkeen.

Länsimaisten paikan päällä olevien toimittajien mukaan useat iskuista osuivat siviilikohteisiin. Iskuissa on alustavien tietojen mukaan kuollut useita siviilejä.

Putinin mukaan Venäjä reagoi vahvasti, mikäli "Ukraina jatkaa hyökkäyksiään" Venäjää vastaan.

– Ukrainan hyökkäyksiä ei voinut jättää ilman vastausta. Jos ne jatkuvat, Venäjän vastaus tulee olemaan vakava ja vastaamaan aiheutetun uhan tasoa, Putin jatkoi.

Ukraina ei ole hyökännyt Venäjää vastaan, vaan käy maata vastaan puolustussotaa. EU:n mukaan Venäjän ohjushyökkäys rinnastuu sotarikoksiin.

Kertsinsalmen silta tuhoutui pahoin räjähdyksessä lauantaiaamuna. Kuva: STRINGER

Venäjän isku tehtiin sen jälkeen, kun Kertshinsalmen sillalla räjähti viikonloppuna. Silta johtaa Krimille, jonka Venäjä on kansainvälisen oikeuden vastaisesti liittänyt itseensä.

Putin on syyttänyt Ukrainaa sillan vahingoittamisesta. Ukraina ei ole virallisesti kertonut olleensa iskun takana.

Manner-Venäjän ja Krimin yhdistävä Kertshinsalmen silta valmistui vuonna 2018. Se on Venäjälle ja Putinille henkilökohtaisesti erittäin tärkeä.

Haavisto: Suomi tuomitsee iskut

Suomi tuomitsee jyrkästi Venäjän ohjusiskut siviilikohteisiin Ukrainassa, kertoo ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) Twitterissä.

Haaviston mukaan sattumanvaraiset iskut siviilejä vastaan ovat sotarikoksia. Suomi jatkaa Ukrainan tukemista, hän sanoo.

Venäjän on Haaviston mukaan lopetettava laiton hyökkäyksensä ja lähdettävä Ukrainasta.

Zaporizjzjassa kuollut viikon aikana kymmeniä

Ukrainassa Venäjän joukot ovat jälleen tulittaneet myös Zaporizhzhjan kaupunkia. Paikallisviranomaisten mukaan ainakin yksi ihminen on saanut surmansa asuinalueille osuneessa tulituksessa.

Tulitus sytytti myös tulipalon. Pelastus- ja raivaustyöt ovat edelleen kesken, joten uhrien tarkka määrä ei vielä ole tiedossa, kertoo brittilehti Guardian.

Zelenskyi sanoo, että Zaporizhzhjassa on viikon aikana kuollut venäläisten tulituksen seurauksena ainakin 43 ihmistä.

Zelenskyin mukaan Venäjän jatkuvat siviiliväestöön kohdistetut iskut osoittavat, ettei se halua neuvotella.

– Terroristit toimivat näin. Auttavatko heidän voittamisessaan neuvottelut? Kaikkien on vastattava rehellisesti: terroristit neutralisoidaan, Zelenskyi sanoi päivittäisessä puheessaan myöhään sunnuntaina.

