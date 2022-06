Kiova/Helsinki

Pelastajat raivasivat läpi tuhoutuneen ostoskeskuksen raunioita Krementshukissa Venäjän iskun jäljiltä. Kuva: OLEG PETRASYUK

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tuomitsee Krementshukissa eilen ostoskeskukseen tehdyn ohjusiskun. Presidentti kuvailee iskua häpeämättömäksi terroriteoksi.

– Rauhallinen kaupunki, tavallinen ostoskeskus – naisia, lapsia, tavallisia siviilejä sisällä, Zelenskyi listasi maanantai-illan puheessaan.

Zelenskyin mukaan ostoskeskuksessa oli ennen iskua sisällä noin tuhat siviiliä.

Krementshukissa kuolonuhrien määrä on noussut jo 16:een, minkä lisäksi liki 60 ihmistä on haavoittunut, kertoo pelastusviranomaisen edustaja Serhi Kruk. Hänen mukaansa haavoittuneista 25 on sairaalahoidossa.

Krukin mukaan pelastustöitä tehdään maanantaisen iskun jäljiltä kellon ympäri.

Iskua aiemmin kommentoinut Pultavan alueen kuvernööri Dmytro Lunin on niin ikään tuominnut iskun. Hän sanoi iskun olevan sotarikos ja rikos ihmisyyttä vastaan. Hänen mukaansa kyse oli "kyynisestä terroriteosta siviiliväestöä vastaan".

Harkovan alueella isku, jossa kuollut ainakin viisi siviiliä

Myöhemmin maanantaina kahdeksan siviiliä sai surmansa Venäjän raketti-iskussa Ukrainan itäosassa sijaitsevassa Lysytshanskin kaupungissa. Sairaalaan kuljetettiin 21 ihmistä.

Zelenskyi kertoi puheessaan, että Venäjä on tehnyt maanantaina iskun myös Koillis-Ukrainassa Harkovan alueella.

Presidentin mukaan nykytietojen valossa noin viiden ihmisen tiedetään saaneen surmansa. Haavoittuneita hän sanoo olevan yli 30, joista viisi on lapsia. Kaikki iskun uhrit ovat hänen mukaansa siviilejä.

Zelenskyi kertoo pyytäneensä maanantaina Yhdysvaltoja tunnustamaan Venäjän terrorismia tukevaksi valtioksi. Ukrainalaispresidentti kuvailee Venäjää maailman suurimmaksi terroristijärjestöksi.

YK kokoustaa siviileihin kohdistuneiden venäläisiskujen vuoksi

YK:n turvallisuusneuvoston on määrä kokoustaa tänään Venäjän tuoreeltaan Ukrainassa tekemien siviileihin kohdistuneiden iskujen vuoksi. Kokous on määrä järjestää Suomen aikaa iltakymmeneltä.

Turvallisuusneuvoston mukaan hätäkokousta pyysi Ukraina.

Neuvoston nykyisen puheenjohtajamaan Albanian edustajan mukaan kokouksessa on määrä käsitellä pääasiallisesti eilen Keski-Ukrainan Krementshukissa ostoskeskukseen tehtyä ohjusiskua.

Albanian YK-edustajan mukaan kokouksessa on määrä keskustella myös sunnuntaisista pommituksista ympäri Ukrainan pääkaupunkia Kiovaa. Kaupungin pormestarin mukaan iskuissa kuoli yksi ihminen ja haavoittui kuusi.

G7-maiden johtajat tuomitsevat ostoskeskusiskun

Saksan Baijerissa kokoustaneet G7-maiden johtajat ovat kertoneet tuomitsevansa Krementshukin ostoskeskusiskun. Johtajien tiedotteen mukaan umpimähkäinen syyttömiin siviileihin kohdistuva isku kattaa sotarikoksen tunnusmerkit.

Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän jäsenmaat lupasivat maanantaina jatkuvan tukensa Ukrainalle. Maiden aiemmin maanantaina julkistamassa lausunnossa luvattiin jatkaa taloudellisen, aseellisen ja diplomaattisen tuen antamista Ukrainalle niin kauan kuin se on tarpeen.

Lausunnossa vaadittiin myös Venäjää sallimaan viljakuljetusten lähteminen Ukrainasta, jotta maailmanlaajuinen elintarvikekriisi ei pahenisi.

Uusia pakotteita Venäjän sotateollisuutta vastaan

G7-maiden johtajat ilmaisivat lausunnossa vakavan huolensa Venäjän suunnitelmista toimittaa tulevina kuukausina Valko-Venäjälle ohjuksia, jotka kykenevät kuljettamaan ydinkärkiä. Lausunnossa Venäjää kehotettiin toimimaan vastuullisesti ja maltillisesti.

G7-ryhmä sopi aiemmin maanantaina uusista pakotteista Venäjän sotateollisuutta vastaan.

Yhdysvaltalaisen virkamieslähteen mukaan G7-maat olisivat myös edistyneet keskusteluissa, joiden tavoitteena on asettaa Venäjän öljylle hintakatto, jottei maa voisi rahoittaa hyökkäyssotaansa öljyä viemällä.