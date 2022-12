Niin Ukrainassa kuin muuallakin maailmassa on pohdittu, kuinka sitoutunut Yhdysvallat on Ukrainan tukemiseen Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. On kysytty, mitä merkitsivät kongressivaalit, joissa republikaanit veivät demokraateilta edustajainhuoneen enemmistön, ja mitä voisi merkitä republikaanin nousu Yhdysvaltain johtoon demokraatti Joe Bidenin jälkeen.

Toistaiseksi Ukrainan ja sen ystävien ei tarvitse olla huolissaan. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin Washingtoniin tekemän yllätyskäynnin perusteella läntisen maailman johtovaltion tuki Ukrainalle vaikuttaa vankkumattomalta.