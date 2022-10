Kiova

Kuvassa venäläinen sotilas vartiossa Kahovkan vesivoimalan ulkopuolella. Kuva: SERGEI ILNITSKY

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi syyttää Venäjän asettaneen miinoja Kahovkan vesivoimalaitoksen patoon ja koneistoon Ukrainan eteläosassa.

Torstai-illan puheessaan Zelenskyi arvioi koko Pohjois-Krimin kanavan yksinkertaisesti katoavan, jos pato tuhoutuu.

– Tämä olisi suuren mittaluokan katastrofi, johtaja arvioi.

Aiemmin torstaina Zelenskyi sanoi Euroopan unionille, että Venäjän johto on antanut käskyn muuttaa energiajärjestelmän taistelukentäksi. Etäyhteydellä EU:lle puhunut Zelenskyi varoitti, että tämän myötä ukrainalaispakolaisia voisi taas paeta muualle Eurooppaan.

Pato on rakennettu Dneprjoelle alueella, joka on nykyisellään venäläisjoukkojen hallinnassa. Venäläisten on kuitenkin arveltu harkitsevan joukkojensa vetämistä Dneprjoen länsipuolelta. Vetäytyminen jättäisi Hersonin kaupungin ja muita merkittäviä alueita ukrainalaisjoukkojen käsiin.

Venäjä pohjustaa mahdollista vetäytymistä julkisuudessa

Sekä Britannian sotilastiedustelu että yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) ovat arvioineet venäläisten pohjustavan mahdollista vetäytymistä julkisuudessa esitetyillä lausunnoilla.

Vastikään Venäjän hyökkäyksen johtoon nimitetty komentaja Sergei Surovikin on puhunut aiemmin tällä viikolla venäläismedialle Hersonin "vaikeasta tilanteesta". Hersonin nukkehallinnon johtaja Vladimir Saldo on puolestaan sanonut hallinnon siirtävän ukrainalaissiviilejä Dneprjoen länsipuolelta Ukrainan vastahyökkäyksen vuoksi.

Venäjä puhuu siviilien siirtämisestä evakuoimisena. ISW arvioi, että niin kutsuttua evakuointia käytetään luultavasti julkisivuna sille, että suuria määriä ukrainalaisia siirretään Venäjälle.

ISW arvioi Venäjän pohjustavan julkisuudessa myös lavastettua hyökkäystä Kahovkan vesivoimalaitokselle, jota Zelenskyi sanoo nyt miinoitetun.

Miehityshallinto sanoi Ukrainan pommittaneen evakuointireittiä

Hersonin miehityshallinto väitti perjantaina neljän ihmisen kuolleen Ukrainan asevoimien pommitettua evakuointeihin käytettyä Dneprjoen siltaa.

Nukkehallinto sanoi Ukrainan asevoimien ampuneen 12 Himars-rakettia siviilien käyttämälle evakuointireitille lähelle Antonivskyin siltaa. Venäjän valtiontelevisio näytti kuvaa vaurioituneesta autosta ja joen ylitystä odottavasta autojonosta.

Nukkehallinnon johtajiin kuuluva Kirill Stremousov vakuutti kuitenkin Telegram-viestissään, että Venäjä ei aio luovuttaa Hersonin kaupungin hallintaa.

– Hersonin kaupunki on linnoituksen lailla valmistautumassa puolustustaisteluun, Stremousov sanoi.

Torstaina Stremousov sanoi, että 15 000 ihmistä on jo evakuoitunut Dneprjoen yli.

Herson oli ensimmäinen Ukrainan merkittävä kaupunki, jonka Venäjä miehitti aloitettuaan hyökkäyssotansa helmikuun lopussa.