Kiova/Lontoo/Helsinki

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on ollut sodan keskiössä nyt vuoden ajan. Kuva: SERGEY DOLZHENKO

Tasan vuosi sitten 24. helmikuuta ukrainalaiset heräsivät eivätkä ole sen jälkeen enää nukahtaneet, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi hyökkäyssodan alkamisen vuosipäivänä antamassaan lausunnossa.

Zelenskyi kutsuu vuoden takaista päivää ukrainalaisten elämän pisimmäksi ja maan nykyhistorian vaikeimmaksi.

– Emme nostaneet valkoista lippua ja aloimme puolustaa sinistä ja keltaista. Emme olleet peloissamme, emme murtuneet, emme antautuneet, hän muistelee.

Zelenskyin mukaan maailma pian huomasi selvästi, mihin Venäjä kykenee. Samaan aikaan maailma hänen mukaansa näki, mihin Ukraina pystyy. Zelenskyi kutsuu Harkovaa, Tshernihiviä, Hersonia ja useita muita Ukrainan kaupunkeja "voittamattomuuden pääkaupungeiksi".

– Ukraina on yllättänyt maailman. Ukraina on inspiroinut maailmaa. Ukraina on yhdistänyt maailmaa. On tuhansia sanoja sen todistamiseksi, mutta muutama riittää, hän sanoo ja luettelee esimerkkejä Ukrainalle luovutetusta asekalustosta.

Luvassa erillinen puhe Putinia vastustavasta liittoumasta

Lausunnossaan presidentti kiittää muiden muassa Ukrainan puolustusta ja turvallisuusjoukkoja, lääkäreitä, pelastajia ja rautatietyöläisiä sekä kaikkia Ukrainan kumppaneita. Lisäksi hän lupaa Venäjän miehityksen alla eläville, ettei Ukraina ole unohtanut heitä eikä antanut periksi vaan vapauttaa alueet tavalla tai toisella.

Zelenskyi sanoo myös olevansa iloinen siitä, että kansainvälinen Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia vastustava liittouma on kasvanut niin paljon, että hänen on pidettävä siitä erillinen puhe. Hän lupaa, että puhe on tulossa pikapuoliin.

Presidentti pahoittelee sitä, että jokainen ukrainalainen on kuluneen vuoden aikana menettänyt jonkun rakkaan. Hänen mukaansa lähes jokaisella on nyt puhelimessaan yhteystieto jollekulle, joka ei enää koskaan vastaa.

– Me emme pyyhi heidän nimiään puhelimesta tai omasta muististamme. Emme koskaan unohda heitä. Emme koskaan anna anteeksi. Emme lepää, ennen kuin venäläiset murhaajat saavat ansaitsemansa rangaistuksen.

Zelenskyin mukaan Ukraina tekee kaikkensa saavuttaakseen tänä vuonna voiton.

Britannian puolustusministeriö arvioi Venäjän muuttaneen taktiikkaansa

Venäjä on viime aikoina todennäköisesti muuttanut lähestymistapaansa Ukrainan sodassa, arvelee Britannian puolustusministeriö katsauksessaan Twitterissä. Ministeriö arvioi Venäjän nyt ensisijaisesti pyrkivän heikentämään Ukrainan armeijaa sen sijaan että se tavoittelisi merkittäviä aluevaltauksia.

Arviossa sanotaan Venäjän johdon luultavasti nyt pyrkivän pitkäaikaiseen operaatioon ja luottavan siihen, että Venäjän laajempi väestö ja resurssit riittävät lopulta uuvuttamaan Ukrainan.

Ministeriö sanoo Venäjän strategisen tavoitteen Ukrainassa pysyneen erittäin todennäköisesti samana vuodesta 2014, eli Venäjä haluaa kontrolloida naapuriaan.

Wagner väittää vallanneensa kylän lähellä Bahmutia

Venäläisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin ilmoitti perjantaina taistelijoidensa saaneen haltuunsa Berkhivkan kylän lähellä Bahmutin kaupunkia, jossa on käyty kiivaita taisteluita kuukausien ajan. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP, joka ei ole voinut vahvistaa asiaa riippumattomasti.

Bahmutin taistelut ovat paljastaneet jännitteitä Wagner-joukkojen ja Venäjän armeijan välillä, vaikka Venäjän hallinto kiistääkin erimielisyydet.

Bahmutista on tullut merkittävä poliittinen ja symbolinen kohde, ja siitä käydyt taistelut ovat olleet pisimmät nyt vuoden kestäneen hyökkäyssodan aikana. Bahmutin valtaaminen olisi Venäjälle merkittävä, mutta asiantuntijoiden mukaan lähinnä symbolinen voitto, koska kaupungilla ei ole strategisesti juuri merkitystä.