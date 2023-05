Vastahyökkäystään valmistelevan Ukrainan turvatakuut ja mahdollinen Nato-jäsenyys nousivat esiin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin vieraillessa Helsingissä.

Vierailu toteutui näyttävin menoin, kun Ukrainan presidentin tuloa oli ensin valmisteltu tiukan salaisuuden vallitessa.

– Me olemme jatkuvasti tukeneet Suomea sen liittymisessä puolustusliittoon. Paras turvallisuuden tae, mistä olemme puhuneet kauan ja mikä on myös perustuslaissamme, on Nato-jäsenyys, Zelenskyi sanoi Presidentinlinnassa tasavallan presidentti Sauli Niinistön vierellä.