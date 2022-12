Moskova/Washington/Helsinki

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi vieraili Yhdysvalloissa keskiviikkona. Paluumatkalla hän tapasi myös Puolan presidentin. Kuva: MICHAEL REYNOLDS

Yhdysvalloissa vieraillut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasi paluumatkallaan myös Puolan presidentin Andrzej Dudan. Zelenskyi kertoi Telegrammissa presidenttien tehneen yhteenvedon kuluneesta vuodesta, joka "toi mukanaan historiallisia haasteita täysimittaisen sodan myötä". Kaksikko teki hänen mukaansa myös "strategisia suunnitelmia" tulevaisuuden varalle.

Puola on tukenut sodan aikana Ukrainaa monin tavoin ja ottanut tähän mennessä vastaan yli 8,5 miljoonaa Ukrainasta paennutta ihmistä.

Venäjä syytti torstaina Yhdysvaltojen taistelevan epäsuoraa sotaa Venäjää vastaan. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Yhdysvallat ja Ukraina olivat kuuroja Venäjän huolille, kun Zelenskyi vieraili Washingtonissa keskiviikkona.

Peskovin mukaan presidentti Joe Biden ja Zelenskyi eivät sanoneet sanaakaan, joka voitaisiin tulkita valmiudeksi kuunnella Venäjän kantoja. Vierailulla Biden vahvisti Yhdysvaltojen uuden 1,85 miljardin dollarin asetukipaketin Ukrainalle.

Venäjän asevoimien komentaja Valeri Gerasimov myös sanoi torstaina Venäjän joukkojen keskittyvän täysin Donetskin alueen "vapauttamiseen" Itä-Ukrainassa.

Donetsk on yksi Ukrainalle kuuluvista alueista, jotka Venäjä väittää liittäneensä itseensä. Laittomia alueliitoksia ei ole tunnustettu kansainvälisesti.

Yhdysvallat syytti Pohjois-Koreaa aseiden toimittamisesta Wagner-ryhmälle

Yhdysvallat syytti torstaina Pohjois-Koreaa aseiden toimittamisesta venäläiselle Wagner-palkkasotilasryhmälle. Asiasta kertoi Valkoisen talon tiedottaja John Kirby.

Kuvassa ukrainalainen sotilas Bahmutissa joulukuun alussa. Donetskin alueella sijaitsevassa Bahmutissa on käyty runsaasti taisteluja viime aikoina. Kuva: ROMAN PILIPEY / EPA-EFE

Kirby sanoi Yhdysvaltojen lisäävän nyt pakotteita Wagner-ryhmälle, koska Pohjois-Korea on marraskuussa myynyt ryhmälle raketteja ja ohjuksia YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien vastaisesti.

ISW: Venäjä ei ole kiinnostunut vähentämään sotaponnistelujaan Ukrainassa

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu vieraili venäläisjoukkojen luona eturintamalla Ukrainassa, Venäjän puolustusministeriö kertoi torstaina.

Ministeriö julkaisi tiedotteen yhteydessä kuvia, joissa Shoigu näytti tarkastavan kasarmeja ja kävelevän juoksuhautaa pitkin. Ministeriön mukaan Shoigu oli paikalla muun muassa kiittämässä sotilaita ja tarkastamassa näiden majoitusolosuhteita.

Yhdysvaltalaisen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon mukaan sekä Putinin että Shoigun viimeaikaiset ulostulot näyttävät vahvistavan sen, ettei Venäjä ei ole kiinnostunut vähentämään sotaponnistelujaan Ukrainassa.

Ajatushautomon mukaan Venäjän julkilausuma tavoite uudistaa asevoimiaan osoittaa sen sijaan, että Venäjä on päättänyt hyväksyä sodan vaatimat uhraukset tavoitellakseen voittoa.

Keskiviikon televisioidussa tapaamisessa presidentti Putin kehui Venäjän asevoimien taistelukyvyn kehittyneen. Putinin mukaan tätä kehitystä tullaan jatkamaan myös ydinasejoukkojen taisteluvalmiuden osalta.

ISW:n mukaan Venäjän ydinaseretoriikka on todennäköisesti yhtäältä yritys tyynnytellä kansalaisia kotimaassa ja toisaalta pelote länsimaille. Ajatushautomon mukaan ydinasejoukkojen taisteluvalmiudella retostelu ei kuitenkaan ole merkki siitä, että Venäjä valmistelisi ydinaseiden käyttämistä.