Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyin mukaan neuvottelut Venäjän kanssa päättyvät, mikäli Mariupolin viimeiset ukrainalaiset joukot eliminoidaan. Kuva: UKRANIAN PRESIDENTIAL PRESS SERV

Mariupolin viimeisten ukrainalaisten joukkojen eliminointi merkitsisi loppua Ukrainan neuvotteluille Venäjän kanssa, sanoi presidentti Volodomyr Zelenskyi Ukrainska Pravda-verkkolehdelle lauantaina.

– Silloin joudumme umpikujaan, koska me emme neuvottele alueestamme tai ihmisistämme.

Ukraina ja Venäjä ovat pitäneet yhteyttä sodan alusta lähtien, mutta matalalla tasolla käytyjen keskustelujen tulokset ovat jääneet vähäisiksi.

Taistelut strategisesti tärkeästä Mariupolista ovat jatkuneet käytännössä sodan alusta asti. Venäjä yrittää vallata kaupungin luodakseen reitin oman alueensa ja Krimin välille.

Ukrainan joukot ovat ankarasta hyökkäyksestä huolimatta puolustaneet asemiaan kaupungin laajoilla tehdasalueilla. Kaupungin siviiliasukkaiden tilanne saarretussa kaupungissa on erittäin vaikea, ja ihmiset näkevät jo nälkää.

Yhä useammat ukrainalaiset ovat paenneet taisteluja, kertoi YK:n pakolaisjärjestö UNHCR. Järjestön mukaan viime vuorokauden aikana noin 40 000 ihmistä on lähtenyt maasta.

Venäjä iski ohjuksin

Ukrainassa muun muassa pääkaupungissa Kiovassa ja Länsi-Ukrainassa sijaitsevassa Lvivissä kuultiin räjähdyksiä lauantain vastaisen yön ja aamun aikana. Asiasta kertovat Kiovan ja Lvivin paikalliset viranomaiset Telegram-kanavillaan.

Kiovan pormestari Vitali Klitshko kertoi Telegramissa iltapäivällä, että yksi ihminen kuoli ja useita haavoittui Kiovaan tehdyissä ohjusiskuissa. Hän sanoi Ukrainan ilmapuolustusjoukkojen tekevän kaikkensa ihmisten suojelemiseksi, mutta "vihollinen on salakavala ja häikäilemätön".

Jo aiemmin pormestari vetosi kaupungissa oleviin, jotta nämä eivät jätä ilmahälytyksiä huomiotta. Lisäksi hän pyytää ihmisiä, jotka ovat lähteneet Kiovasta mutta nyt aikovat palata kaupunkiin, pysyttelemään turvallisissa paikoissa.

Uutistoimisto AFP:n toimittaja on kertonut iskujen kohdistuneen ainakin sotilastarvikkeita valmistavaan tehtaaseen Kiovassa. Alueelta on hänen mukaansa noussut savua ja paikalla on sekä poliiseja että sotilaita. Venäjän ulkoministeriö ilmoitti lauantaina lausunnossa iskeneensä tehtaaseen ja tuhonneensa sen tuotantotiloja.

Venäjä varoitti iskevänsä Kiovaan entistä kovemmin

Päivää aiemmin Venäjä varoitti kiihdyttävänsä iskuja Kiovaan, vaikka venäläisjoukot on vedetty alueelta pois.

Ukaasi tuli sen jälkeen kun Venäjän Mustanmeren-laivaston lippulaiva Moskva upposi, mikä Venäjän mukaan oli tosin seurausta tulipalosta. Ukrainan ja muun muassa Yhdysvaltain puolustusministeriön lähteiden näkemys on, että Ukrainan asevoimat aiheuttivat uppoamisen.

Aluksella on ollut noin 500 vahvuinen miehistö, mutta heidän kohtalostaan ei ole juuri saatu tietoja.

Kansainvälisten medioiden mukaan Ukrainan puolustusministeriö on kertonut taisteluiden Mariupolista jatkuvan ja Venäjän kutsuvan uusia taisteluyksiköitä hyökkäämään kaupunkiin.

Boris Johnsonilla ei ole asiaa Venäjälle, tiedotti Venäjän ulkoministeriö

Venäjän ulkoministeriö ilmoitti lauantaina, että Britannian pääministeri Boris Johnson ja useat muut korkea-arvoiset brittihallinnon edustajat eivät ole tervetulleita Venäjälle. Ulkoministeriön mukaan päätöksen taustalla ovat Britannian Venäjän-vastaiset pakotteet.

Johnsonin lisäksi listalla ovat ainakin varapääministeri Dominic Raab, ulkoministeri Liz Truss, puolustusministeri Ben Wallace, entinen pääministeri Theresa May ja Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon.

Monien muiden länsimaiden tavoin Britannia on asettanut pakotteita sen jälkeen kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa.

Ulkoministeriön lausunnossa sanotaan Britannian pyrkivän toimillaan eristämään Venäjää ja heikentämään sen taloutta. Ministeriö syytti brittihallintoa "ennennäkemättömistä vihamielisistä toimista" viitaten erityisesti Venäjän korkea-arvoisiin virkamiehiin kohdistettuihin pakotteisiin. Britannian johto on ulkoministeriön näkemyksen mukaan tarkoituksellisesti lietsonut tilannetta Ukrainassa antamalla "Kiovan regiimille" tappavia aseita ja koordinoimalla vastaavia toimia sotilasliitto Naton puolesta.

Johnson vieraili viikko sitten viikonloppuna Kiovassa tapaamassa Ukrainan presidentti Zelenskyiä.