Työttömyysaste on edelleen korkealla Yleisen työttömyyskassan (YTK) jäsenten keskuudessa, kerrotaan YTK:n tiedotteessa. Lokakuussa jäsenistä oli työttömiä 9,3 prosenttia, kun viime vuonna vastaavaan aikaan työttöminä oli 6,8 prosenttia jäsenistöstä.

YTK:n jäsenten työllisyys on kuitenkin parantunut kesään verrattuna. Heinäkuussa työttömyysaste oli historiallisesti 14,5 prosenttia.

YTK:lla on noin 490 000 jäsentä. Se vastaa yli 20 prosenttia suomalaisista palkansaajista.

Lokakuun tilastoissa työttömyys on korkealla erityisesti Lapissa ja Etelä-Karjalassa. Lapissa YTK:n jäsenistä työttöminä on 13,4 prosenttia ja Etelä-Karjalassa 13,8 prosenttia.

– Ennakoimme, että maksamme tänä vuonna etuuksia ennätysmäiset 839 miljoonaa euroa. Työttömyys ja etuusmenot pysyvät arvioiden mukaan korkealla myös ensi vuonna, sanoo YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki liiton tiedotteessa.

YTK maksoi lokakuussa jäsenilleen työttömyysetuuksia yhteensä yli 64,5 miljoonaa euroa. Etuusmenot ovat laskeneet kesästä. Heinäkuussa etuuksia maksettiin ennätykselliset 103 miljoonaa euroa. Maksettujen etuuksien määrän arvioidaan nousevan koko vuoden aikana 66 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Positiivista lokakuun tilanteessa on se, että 41–50-vuotiaista YTK:n jäsenistä alle kuusi prosenttia on työttömänä. Koko maassa YTK:n jäsenistä naisia on työttöminä keskimäärin yksitoista prosenttia ja miehistä yhdeksän prosenttia.