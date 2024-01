Oulu

Oululainen musiikintekijä Marko Siekkinen vieraili Radio Kalevan vieraana tammikuussa. Kuva: Ville Muikkula

Tammikuun toisen viikon Radio Kalevan Solistinkadun iltapäivässä esiteltiin jälleen paikallista musiiikkia laajalla otteella: viikon paikallisen musiikin vieraana kuullaan oululaista Marko Siekkistä, jonka musiikillinen tekeminen alkoi jo nuorena kulttimaineeseen nouseen metalliyhtye Maple Crossin riveissä ja siitä kehittynyt riisutumpaan ja folkimpaan linjaan Toivoniemen Reservaatin ja Majan kohdalla.

Siekkisen uusin projekti on yhteistyö tanskalaisen Søren Mosdalin kanssa perustettu horror folk-yhtye UURROS, jossa voi kuulla myös sävyjä Siekkisen "synkästä" musiikillisesta menneisyydestä.

Siekkisen lisäksi lähetyksessä kuultiin paikalliset ennakko-ja esittelysoitot, jossa pohjois-suomalaiset juuret omaavat artistit esittelevät osaamistaan. Tämän osion pikahaastattelussa kuultiin Nykäne-kappaleen julkaisutta räp-artisti Mikko Mitätöntä.

Ohjelman alussa kuultiin myös uusintana viime viikon haastattelu oululaisten Jillin ja Taseen kanssa. Johanna Mattolan haastattelussa kaksikko muun muassa esittely vuodenvaihteessa julkaistut uudet singlensä ja avasivat myös ajatustaan tulevaisuudessa EP:n sisällöstä.

Kuuntele tässä jutussa olevasta playeristä lähetyksen kooste, playerin alapuolella aikamerkit lähetyksen sisältöön.

Solistinkadun iltapäivän juontajana toimii Ville Muikkula.

Radio Kalevan paikallisen musiikin torstai 11.1.2024: Marko Siekkinen, Mikko Mitätön, JxT Tekijä: Ville Muikkula

00:03:24 JxT

00:37:25 Ennakot & Esittely-soitot: Mikko Mitätön, Saint Polis, Two Nails in a Coffin, What If's

01:05:43 Viikon vieras: Marko Siekkinen