OULU

Awok Bol ja Anni Alper tapaavat toisiaan pari kertaa kuukaudessa. He tutustuivat MLL:n Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan kautta vuosi takaperin. Kuva: Laura Seppä

Vuosi sitten toisiinsa tutustuneet Awok Bol ja Anni Alper löysivät toisensa järjestötoiminnan kautta. Alper oli jo pidemmän aikaa halunnut lähteä mukaan ystäväpainotteiseen vapaaehtoistoimintaan. Bol on hyvin iloinen kehittyneestä tuttavuudesta.

He tapasivat toisensa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan avulla.

– Suomalaisiin ei ole välttämättä kovin helppoa tutustua. Suomalaiset ovat ujoja, Bol kertoo havainnoistaan.

Tavoitteena on edistää maahan tulleiden naisten kotoutumista, suomen kielen oppimista sekä kulttuurien vaihtoa. Ystäväpari tapaa toisiaan arkisten touhujen merkeissä esimerkiksi leikkipuistoissa, kahvilassa tai jommankumman kotona. Myös lapset voivat olla mukana tapaamisissa.

Avoin mieli ja kiinnostus riittää

Vapaaehtoinen saa toimintaan perehdytyksen sekä jatkokoulutusta ja ohjausta. Mitään erityisosaamista ei vaadita, vaan avoin mieli ja kiinnostus tutustua uuteen ihmiseen riittävät.

Maahanmuuttajanainen ja vapaaehtoinen päättävät yhdessä, kuinka usein he tapaavat ja mitä haluavat tehdä tavatessaan. Parhaimmillaan toiminnassa mukana olevat saavat toisistaan elämänmittaiset ystävät.

– Aluksi järjestettiin yhteinen tapaaminen, ja sen jälkeen olemme tavanneet silloin, kun se on ollut mahdollista, ehkä pari kertaa kuukaudessa, Alper kertoo.

Naisia yhdistää halu saada tietoa erilaisista kulttuureista ja olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa. Kuva: Laura Seppä

Halu tutustua erilaisiin ihmisiin

Naiset pitävät yhteyttä myös viestittelemällä. He juttelevat kaikesta siitä, mitä elämässä tapahtuu. Heitä yhdistää halu saada tietoa erilaisista kulttuureista ja olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa. Alper on myös tarjoutunut auttamaan Bolia kaikenlaisissa asioissa.

Anni Alper on kotoisin Enontekiöltä. Oulussa hän on asunut seitsemän vuotta. Hän on asunut aiemmin myös Turkissa.

Awok Bol on puolestaan kotoisin Etelä-Sudanista. Hän asui sieltä lähdettyään ensin Egyptissä. Suomessa ja Oulussa hän on asunut 15 vuotta.

– On mukavaa, kun joku paikallinen haluaa tutustua. Kun olen itse asunut ulkomailla, ajattelen, että on mukavampaa, jos paikalliset tulevat itse tutustumaan, Alper kertoo.

Bolin mielestä Suomessa ovat kaikki asiat hyvin, mutta kylmästä ilmastosta hän ei niinkään välitä. Ihmiset ovat hänen mielestään ystävällisiä.

– Lasten asiat ovat eri tavalla Suomessa kuin Sudanissa. Meillä on kasvatettu lapset Suomen kulttuuriin, mutta mieluummin kasvattaisin heidät omaan kulttuuriin. Sudan on kaunis maa. Sinne on ikävä, Bol toteaa.

Hänellä on kuusi lasta. Vanhin on 12-vuotias, nuorin vuoden ikäinen. Bol käy parhaillaan peruskoulua.

Alper on runoilija ja kuvataiteilija. Hän työskentelee myös tapahtumatuotannon parissa ja hänellä on yksi lapsi.

– Haluan rohkaista muitakin ihmisiä tähän toimintaan, Alper ­sanoo.