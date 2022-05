Moskova

Ranskalaisen autojätti Renaultin tehdas Moskovassa. Kuva: YURI KOCHETKOV

Länsimaisten yritysten vetäytyminen Venäjältä jatkui maanantaina, kun tunnetut yritykset kertoivat myyneensä tai aikovansa myydä liiketoimintojaan Venäjällä.

Hampurilaisjätti McDonald's ilmoitti, että se lähtee Venäjältä yli 30 vuoden toiminnan jälkeen. Yhdysvaltalaisketju kaavailee myyvänsä liiketoimintonsa Venäjällä paikalliselle ostajalle ja poistuvansa Venäjän markkinoilta.

McDonald's oli jo maaliskuussa sulkenut kaikki yli 800 ravintolaansa Venäjällä. Yhtiöllä on ollut Venäjällä noin 62 000 työntekijää. Liiketoimintojen myynnin jälkeen ravintolat eivät voi enää käyttää McDonald'sin nimeä, logoa, brändiä tai ruokalistaa.

McDonald's oli avannut ensimmäisen ravintolansa Moskovassa vuonna 1990, hieman ennen Neuvostoliiton romahdusta.

Vetäytymisen taustalla on Venäjän helmikuussa aloittama hyökkäyssota Ukrainassa ja sen aiheuttamat seuraukset. Ketju sanoo tulleensa siihen tulokseen, että liiketoimintojen omistaminen Venäjällä ei ole enää kestävää eikä linjassa McDonald'sin arvojen kanssa.

– Sitoutuminen arvoihimme tarkoittaa, että kaaremme eivät enää jatkossa voi loistaa siellä, McDonald'sin toimitusjohtaja Chris Kempczinski sanoi tiedotteessa.

Renault myi paikalliset tehtaansa Venäjällä

Ranskalainen autovalmistaja Renault on myynyt Venäjällä paikalliset tehtaansa Venäjän valtiolle ja Moskovan kaupungille, osapuolet kertoivat. Renaultilla on ollut tehdas Moskovassa, minkä lisäksi yhtiö on omistanut 68 prosenttia Ladoja valmistavasta Avtovazista.

Renault keskeytti tuotannon Moskovan tehtaalla maaliskuussa sen jälkeen, kun yhtiö joutui arvostelun kohteeksi jatkettuaan tuotantoa Ukrainan sodasta huolimatta.

Kauppahintaa ei kerrottu, mutta huhtikuussa Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö kertoi hinnan olevan symbolisesti yksi rupla.

Renault on ollut Venäjän suurin autovalmistaja Ladojen ansiosta. Moskovan tehtaalla on valmistettu konsernin Renault-, Nissan- ja Dacia -merkkisiä autoja. Venäjä on ollut Renaultin toiseksi tärkein markkina-alue muun Euroopan jälkeen.

Mosse tekee paluun

Moskovan kaupunki jatkaa autojen valmistusta Moskovan tehtaalla. Kaupungin pormestari Sergei Sobjanin kertoi päättäneensä, että tehtaalla aletaan valmistaa autoja Moskvitsh-merkillä.

– Vuonna 2022 avaamme uuden sivun Moskvitshin historiassa, Sobjanin sanoi.

Neuvostoaikainen Moskvitsh eli tuttavallisemmin "Mosse" oli aikoinaan tuttu näky Suomenkin teillä.

Sobjaninin mukaan tehdasta ei voida lakkauttaa, koska se työllistää kymmeniätuhansia ihmisiä. Renaultilla on sopimuksen mukaan oikeus ostaa takaisin Avtovazin osakkeet kuuden vuoden kuluessa.

Stora Enso myi kolme pakkaustehdasta

Metsäyhtiö Stora Enso kertoi myyneensä kolme Venäjällä sijaitsevaa aaltopahvipakkaustehdastaan paikalliselle johdolle. Yhtiö on jo aiemmin irtautunut Venäjällä sijaitsevista sahoistaan sekä puunhankinnasta.

Stora Enso ilmoitti maaliskuun alussa lopettavansa kaiken tuotannon ja myynnin Venäjällä toistaiseksi.

Myydyt pakkausyksiköt sijaitsevat Luhovitsyssa, Arzamasissa ja Balabanovossa. Ne työllistävät noin 620 henkilöä.

Stora Enso perusteli myyntiä sillä, että paikallinen omistus tarjoaa vastuullisemman pitkän aikavälin ratkaisun liiketoiminnoille ja niiden työntekijöille Venäjän markkinoiden epävarmuuden vuoksi.

Kaupalla ei ole olennaista vaikutusta Stora Enson vuotuiseen liikevaihtoon tai operatiiviseen liiketulokseen. Kauppa tuotti kuitenkin muutaman kymmenen miljoonan euron tappion Stora Ensolle.

Atria myi pikaruokayhtiö Sibylla Rusin

Lihatalo Atria sanoi myyneensä Venäjällä pikaruokaliiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiönsä Sibylla Rusin venäläiselle yhtiölle. Sibylla-tuotemerkki ei kuulu kauppaan.

Ostaja on Agricultural Complex Mikhailovskiy, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin. Kauppahinta on noin 8 miljoonaa euroa.

Atria myi jo viime vuonna samalle yhtiölle lihatuotteita valmistaneen Pit-Productin. Cherkizovo on Venäjän suurin lihatuotteita valmistava yritys.

Sibyllan tuotteita myydään yli 3 000 toimipisteessä Ruotsissa, Baltian maissa ja Puolassa. Suomessa ketjuun kuuluu muutama myyntipiste. Sibylla-tuotteita myydään eniten huoltoasemien yhteydessä olevista grilli- ja myyntipisteistä.

Sibylla perustettiin Ruotsissa vuonna 1932. Atrialle Sibylla siirtyi 1990-luvun lopulla.