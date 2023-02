Viimeviikkoinen uutinen kertoi Oulun seudun alamäen jatkuneen Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n laajassa kuntarankingissa. Sijoitus oli 19:s. Eikä sijoitus 20 suurimman kaupunkiseudun joukossakaan ollut mairitteleva: 15.

Tutkimus vertaili seutukuntia, ei kuntia. Oulun kaupungin paino seutukunnassaan on kuitenkin sen verran raskas, että rankingin tulos kertoi ilmeisen pitkälle Oulun tilanteesta.

Mittauksen tulos oli kiistämätön pettymys. Näin on siihenkin nähden, kuinka pitkään Oulussa on puhuttu tarpeesta ottaa yritysten toiveet paremmin huomioon. Oulussa on kyllä komeita onnistumisia suurten yritysten kohdalla, mutta pienten ja keskisuurten yritysten joukossa on laajaa tyytymättömyyttä.