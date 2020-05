Näyttelijä Taneli Mäkelä siirtyy marraskuussa Nokian pomoksi Turun kaupunginteatterin päänäyttämöllä. Kuva: Anssi Juntto

Turun kaupunginteatteri tuo marraskuussa päänäyttämölleen Nokian yritystarinan. Käsikirjoittajana on näytelmäkirjailija Sami Keski-Vähälä ja ohjaajana teatterinjohtaja Mikko Kouki.

– Liikemaailma johtajineen on harvinainen aihe näyttämöllä, Kouki sanoo.

– Nokia on yritystarina ylitse muiden.

Nokia kohosi 1990-luvun lopulla maailman ylivoimaisesti suurimmaksi matkapuhelinvalmistajaksi. Brändi oli 2000-luvun alussa yksi maailman tunnetuimmista. Vuonna 2008 Nokian 51 miljardin liikevaihto oli 13 prosenttia suurempi kuin Suomen valtion budjetti.

– Nokian tuotteet ovat käyneet jokaisen suomalaisen kädessä ja lööpit vilisseet silmissä. Lööppien takaa löytyy kuitenkin kiehtova yritysmaailma, rohkeita visionäärejä ja valtavasti opittavaa, Keski-Vähälä toteaa.

Nokia toi aikanaan Suomeen tuhottomasti rahaa, työtä, itsetuntoa ja osaamista, jonka pohjalta kasvoi uusia yrityksiä.

– Toisaalta Nokia on haava suomalaisessa identiteetissä. Se on poikkeava tarina koko maailmankin teollisuushistoriassa, sillä markkinajohtaja menetti asemansa käsittämättömän nopeasti. Nokian tarina on oire uudenlaisesta taloudesta, jossa kaikkien on kyettävä jatkuvaan muutokseen.

Mikko Koukia kiinnostavat johtajatyypit

Uutuusnäytelmä tutkii, miten Nokian menestystarina syntyi ilmaisesta huippukoulutuksesta ja rohkeasta visiosta.

Teatterinjohtajana Linnateatterissa, Oulun kaupunginteatterissa ja nyt Turun kaupunginteatterissa toimivaan Mikko Koukiin vetoaa näytelmän maalaama kuva keskenään hyvin erilaisista johtajatyypeistä. Keskiössä ovat johtajat Jorma Ollila ja Risto Siilasmaa.

– Henkilökohtaisesti minua kiinnostavat johtajien henkilökuvat ja tällainen pienestä lähtenyt, 155-vuotias yrityskaari. Ja kun meiltä löytyy Suomesta tällainen oma burning platform -tarina yrityksestä, joka saa kaiken ja menettää melkein kaiken, niin onhan se päästävä kertomaan, Kouki toteaa.

Jorma Ollilan tärkätyn business-puvun vetää ylleen näyttelijä Taneli Mäkelä ja Risto Siilasmaana nähdään Olli Rahkonen.

Sami Keski-Vähälä on ennen Nokiaa käsikirjoittanut yhdessä Esa Leskisen kanssa työn muutosta yhteiskunnassa käsittelevän näytelmätrilogian Päällystakki, Euroopan taivaan alla ja Jatkuvaa kasvua, jonka osat Ryhmäteatteri kantaesitti 2009–2011. Kansallisteatterissa nähtiin 2013 saman tekijäkaksikon näytelmä Neljäs tie, joka kuvasi draaman ja dokumenttiteatterin keinoin suomalaisen yhteiskunnan hiljaista kulkua kohti rajoittamattoman markkinatalouden ideologiaa.