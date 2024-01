Puustako Oy pohtii biohiilen tuotannon aloittamista Torniossa. Biohiili menisi mitä todennäköisimmin Outokummulle, joka tarvitsee puuperäistä materiaalia fossiilisen koksin korvaamiseen.

Puustako on tiedustellut Meri-Lapin ympäristöviranomaisilta, että tarvitseeko se ympäristölupaa Tornioon suunnittelemalleen biohiililaitokselle, jonka tuotantokapasiteetti olisi 15 000 tonnia vuodessa.

Kovin paljoa enempää Puustako suunnitelmista ei julkisia tietoja olekaan, sillä yhtiö on pyytänyt ympäristöviranomaisia salaamaan suunnitteluvaiheessa olevan laitoksensa toimintakuvauksen. Yhtiön edustajaa ei tavoitettu kommentoimaan suunnitelmia.

Biohiilestä valmistettava biokoksi näyttää tavalliselta hiileltä. Outokumpu aikoo korvata sillä käyttämäänsä fossiilista koksia ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Kuva: Outokumpu

Outokumpu ilmoitti joulun alla rakentavansa Tornion tehtailleen 30 miljoonaa euroa maksavan biokoksin briketöintilaitoksen, jonne teräsyhtiö tarvitsee raaka-aineeksi biohiiltä.

Outokumpu aikoo korvata biokoksilla kivihiilipohjaista koksia, jota yhtiö käyttää ferrokromin pelkistyksessä. Outokumpu arvioi kykenevänsä vähentämään merkittävästi ilmastopäästöjään biokoksin avulla.

Outokumpu suunnittelee rakentavansa briketöintilaitoksen jälkeen isomman biokoksi- ja biometaanilaitoksen, jos projektin tekninen puoli ja taloudellinen kannattavuus saadaan varmistettua.

Outokummun briketöintilaitos rakennetaan Tornion terästehtaiden alueelle, mutta Puustako oy:n biohiililaitoksen suunniteltua sijoituspaikkaa ei ole kerrottu julkisuuteen.

Ympäristöpäällikkö Pipsa Maikkula Meri-Lapin kuntien ympäristöpalveluista kertoo, että Puustako on tiedustellut laitoksensa luvitusta määrättyyn paikkaan Torniossa, mutta yhtiöllä on myös vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja harkinnassaan.

– Outokummun tehdasalueelle laitos ei ole tulossa, Maikkula tarkentaa.

Outokumpu tarvitsee koksia tai biokoksia ferrokromin pelkistykseen. Tornion tehtailla otetussa arkistokuvassa näkyy senkka, josta kaadetaan sulaa ferrokromia. Kuva: Pekka Aho

Meri-Lapin ympäristölautakunta päätti joulun alla, että Puustakon on haettava ympäristölupaa.

Asiaa koskeva lainsäädäntö on jossain määrin tulkinnanvarainen. Ympäristölupa tarvitaan, jos biohiilen katsotaan menevän energiakäyttöön. Puustakon kohdalla biohiili ja siitä jalostettu biokoksi on kuitenkin tarkoitus käyttää ferrokromin pelkistyksessä, jolloin ympäristölupaa ei välttämättä tarvita.

– Meri-Lapin ympäristölautakunnan tiukempi linja perustuu siihen, että biohiili tuo pelkistysprosessiin myös energiaa, ympäristöpäällikkö Pipsa Maikkula sanoo.

Puustako on uusi yritys, joka on aloitellut jo biohiilen tuotantoa Nurmeksessa viime ja tänä vuonna. Yhtiö on kärsinyt käynnistymisvaikeuksista, sillä sen käyttämä kuivuri on syttynyt kolme kertaa palamaan.

Puustakon tuotantokapasiteetti Nurmeksessa on nykyisellä laitteistolla 6 000 tonnia. Yhtiö haki viime vuonna kymmentä prosessityöntekijää käynnistyvälle laitokselleen.

Nurmeksessa Puustako pilkkoo puuta, kuivaa ja hiiltää sen. Yhtiön hiiletyslaite on ollut Ylen viime vuotisen uutisen mukaan aiemmin käytössä konkurssiin menneellä Noirecolla, ja se on kaiketi peräisin Mikkelissä aiemmin toimineelta Suomen suurimmalta grillihiilitehtaalta.

Biohiilen valmistus lisäisi puun kysyntää Meri-Lapissa. Yhtiö suunnittelee käyttävänsä Torniossa myös jätteeksi katsottavaa purkupuuta.