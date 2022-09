Fluff Stuff haluaa luoda osmankäämihöytyvästä polyesteri- ja untuvatäytteille ekologisen kilpailijan. Kuva: Fluff Stuff

Aalto-yliopistosta ponnistanut Fluff Stuff -niminen yritys haluaa luoda osmankäämihöytyvästä polyesteri- ja untuvatäytteille kilpailijan, yliopisto tiedottaa.

Vielä 1900-luvun alkupuoliskolla Suomessa täytettiin osmankäämin siemenhöytyvällä muun muassa tyynyjä ja pelastusliivejä. Toisen maailmansodan jälkeen öljyteollisuus alkoi tarjota halpaa raaka-ainetta polyesterin valmistukseen ja osmankäämitäytteet unohdettiin.

– Osmankäämihöytyvä on ominaisuuksiltaan hyvin paljon untuvan kaltainen: pehmeä, joustava ja palautuu hienosti muotoonsa. Myös pesuominaisuudet ovat samanlaiset, kertoo tiimin muoti- ja tekstiiliasiantuntija Laura Rusanen tiedotteessa.

Osmankäämi on kosteikkokasvi, joka viihtyy kaikilla maapallon ilmastovyöhykkeillä.

Suomalaismaisemiin tummanruskeat, sikarinmalliset kukinnot ilmestyvät heinä–elokuussa. Yhdessä kukinnossa on jopa 100 000 kevyeen höytyvään kiinnittynyttä siementä.

Parhaillaan tiimi automatisoi osmankäämin keräystä ja höytyvän irrottamista kukinnosta sekä tutkii materiaalin lämpöominaisuuksia ja mahdollisia allergeeneja.

Lisäksi he kehittävät menetelmää, jolla parantaa höytyvän fill poweria eli sitä, miten suuren tilavuuden täyttämiseen tietty grammamäärä materiaalia riittää. Juuri fill powerissa höytyvä ei vielä pärjää untuvalle.

Eettisyydessä osmankäämi pesee untuvan, joka on ankanlihatuotannon lisätuote. Polyesteritäytteeseen verrattuna sen vahvuus on ekologisuus. Osmankäämihöytyvä on täysin biohajoava, vegaaninen, myrkytön eikä siitä irtoa ympäristöön haitallisia mikromuoveja.

Osmankäämin viljely käytöstä poistetuilla turvesoilla auttaisi myös hillitsemään ilmastonmuutosta ja loisi ekologisesti kestävän tulonlähteen maanomistajille ja viljelijöille.