Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala korostaa, että kuntien kannattaa arvioida päätöstensä vaikutukset yrityksiin järjestelmällisesti.

Yrittäjistä 57 prosenttia on sitä mieltä, että kuntien kannattaa lisätä vetovoimaansa, koska se on parasta yritysten tukemista. Kunnan yleisen vetovoiman lisäämistä toivottiin eniten Pohjois- ja Itä-Suomessa, vähiten pääkaupunkiseudulla, jossa vetovoimatekijät lienevät jo ennestään korkealla. Hyvä vetovoima on tärkeintä kaupan ja palvelualojen yrityksille.

Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala muistuttaa, että vetovoima on monen tekijän summa. Siihen liittyvät muun muassa kunnan maine ja yritysmyönteisyys.