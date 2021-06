Yrittäjän väliaikaisen työmarkkinatuen ehtona on voimassa oleva työnhaku TE-palveluissa. Kuva: Jussi Leinonen

Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea syyskuun loppuun asti, jos yritystoiminta on kärsinyt koronaepidemian takia. Työmarkkinatukea voi saada vain, jos työnhaku on voimassa TE-palveluissa.

Yrittäjällä on oikeus Kelan maksamaan työmarkkinatukeen, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai tulot ovat vähentyneet koronaepidemian vuoksi. Yrittäjätulon rajana on alle 1 089,67 euroa kuukaudessa.

Tukea voi saada yritysmuodosta riippumatta, eikä yritystoimintaa tarvitse lopettaa. Näillä ehdoilla toimitaan syyskuun loppuun asti.

Työnhaku pitää olla voimassa, koska TE-palvelut antaa Kelalle tarvittaessa uuden työvoimapoliittisen lausunnon, jos yrittäjän työttömyys yhä jatkuu. Kela päättää maksamisesta lausunnon perusteella.

Jos yrittäjä ei ole aikaisemmin hakenut yrittäjän väliaikaista työmarkkinatukea ja haluaa hakea sitä nyt, hänen pitää ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin.