Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen korostaa, että kriisin keskellä monet yritykset kehittävät tarmokkaasti liiketoimintaansa selvitäkseen.

Suomen Yrittäjät julkaisi torstaiaamuna jo kuudennen korona-aikana tehdyn yrittäjägallupin. Kantar TNS:n tekemä gallup kertoo, että yritysten yleistilanne on hieman korjautunut, mutta on edelleen erittäin vaikea.

Noin puolet yrityksistä on menettänyt myynnistään yli 30 prosenttia ja kuusi prosenttia pelkää yrityksensä kaatuvan.

– Se on paljon, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Maksuvaikeuksissa on 14 prosenttia yrityksistä, lopettamista pohtii 9 prosenttia ja konkurssiuhkaa kokee 4 prosenttia yrityksistä. Joka kymmenes tarvitsee lykkäyksiä maksuihin ja veroihin.

Kaupan alalla kasvua

– Onneksi on myös pientä positiivista. Esimerkiksi kaupan alalla joka viides yritys on pystynyt nostamaan myyntiään, kun ihmiset ovat uskaltautuneet ostoksille. Asiakkuus on parasta yritysten auttamista, Pentikäinen vetoaa.

Gallupin hyvä uutinen on se, että peräti 83 prosenttia vastaajista arvioi, että yrityksen työntekijämäärä pysyy syksyllä ennallaan. Neljä prosenttia uskoo jopa pystyvänsä palkkaamaan lisää.

Noin 22 prosenttia yrityksistä on joutunut lomauttamaan työntekijöitään. Tilanne ei ole syksyn aikana parantunut. Lomautuksia on eniten 5–9 työtekijän yrityksissä ja teollisuudessa.

Irtisanomisista kertoo nyt isompi osuus kuin koko kriisin aikana, kahdeksan prosenttia. Eniten ovat joutuneet irtisanomaan yli 10 työntekijän yritykset, useimmiten teollisuudessa.

Tuki yhä tarpeen

Yli kolmannes yrityksistä kertoo edelleen tarvitsevansa suoraa tukea. Määrä on vähentynyt alkusyksystä.

– Määrä on edelleen korkea, vaikka on hieman laskenut. Tuen tarve korostuu Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä pääkaupunkiseudulla, Pentikäinen sanoo.

Toivotuimmat yritystuet vastaajien mielestä olisivat arvonlisäveron alennukset (43 %), yksinyrittäjätuki (33 %) ja uudistettu kustannustuki (29 %). Kysymykseen sai valita useamman vaihtoehdon. Yksinyrittäjätuki korostuu yksinyrittäjillä ja kehittämistuki teollisuudella.

– Kriisin keskellä monet yritykset kehittävät tarmokkaasti liiketoimintaansa selvitäkseen. Tätä olisi tärkeä julkisen vallan tukea.

Yrittäjän työttömyysturvan tarve puolestaan on hieman lisääntynyt: nyt sitä kertoo hakeneensa 18 prosenttia yrityksistä, kun elokuussa osuus oli 15 prosenttia. Työmarkkinatukea tarvitsevat erityisesti yksinyrittäjät ja pienet työnantajat, joista yli viidennes on hakenut tai hakemassa työmarkkinatukea.

Hallitus saa seiskan

Koronakriisin alussa yrittäjät olivat aika tyytyväisiä siihen, miten hallitus on hoitanut koronakriisiä. Huhtikuussa yrittäjät antoivat hallitukselle arvosanan 7,6. Arvosana on laskenut, ja on nyt 7,0. Tyytyväisimpiä ovat yksinyrittäjät ja kriittisin teollisuus.

Yrittäjägallupissa kysyttiin myös yrittäjien puoluekannatusta. Kokoomus on selvästi suosituin yrittäjien parissa. Sen kannatus on kantansa kertoneiden parissa 42 prosenttia. Perussuomalaiset on toinen 21 prosentilla.

– Kokoomus on ylivoimaisesti yrittäjien ykköspuolue. Keskusta ja vihreät ovat menettäneet yrittäjäkannatusta. Kiinnostavaa on Liike Nytin ja SDP:n selkeä nousu yrittäjien parissa.