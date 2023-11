Suomessa on tänä päivänä 373 Alkon varsinaista myymälää, joista kymmenen on Oulussa.



Tämän jutun piti selvittää, minkälaisia eroja eri myymälöissä tuotteiden menekissä on. Toivoimme saavamme valtion monopoliyhtiöltä tilastotietoja tuotekategorioittain jokaisesta Oulun myymälästä.



Tähän Alko ei useista pyynnöistä huolimatta suostunut. Vaikeneminen oli ehdoton. Perusteluita salassapidolle ei juuri annettu.

Liikkeiden valikoima ja myydyimmät tuotteet vaihtelevat, mutta nämä tiedot on määritelty yhtiösalaisuudeksi.