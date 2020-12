Helsinki

Uutissuomalaiset kysely kertoo, että joulua vietetään nyt tavanomaista pienemmällä porukalla. Kuva: Jussi Leinonen

Vantaan korruptiokäräjillä kuullaan entistä kokoomuskansanedustajaa, jonka epäillään lahjoneen kaupunginhallituksen puheenjohtajaa

Vantaan kuntapolitiikkaan liittyvässä korruptio-oikeudenkäynnissä kuullaan tänään törkeästä lahjuksen antamisesta syytettyä Juhani Sjöblomia. Syyttäjän mukaan Sjöblomin ja toisen yrittäjän Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajalle Tapani Mäkiselle antama 20 000 euroa oli lahjus.

Sjöblom kiistää syytteen. Hän katsoo syytteen sisältävän virheellisiä johtopäätöksiä. Vuonna 2015 annettu raha oli ystävien välinen laina, hänen kirjallisessa vastauksessaan sanotaan.

Sjöblom ja Mäkinen ovat molemmat kokoomuksen entisiä kansanedustajia.

Kulttuurineuvos Veijo Baltzarin syytteiden käsittely alkaa valmisteluistunnossa Helsingin käräjäoikeudessa

Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti kulttuurineuvos Veijo Baltzarin ihmiskauppa- ja seksuaalirikossyytteistä. Kyseessä on valmisteluistunto, johon Baltzarin ei ole velvoitettu saapuvan paikalle. Varsinainen pääkäsittely alkaa ensi viikolla.

Epäilyn mukaan Baltzar houkutteli tyttöjä ja nuoria naisia teatteritoimintaansa ja asumaan kanssaan. Hänen epäillään kontrolloineen uhrien elämää ja määränneen muun muassa heidän syömisestään ja ulkonäöstään. Uhreja on seitsemän.

Uutissuomalainen: Suomalaisista joka kolmas aikoo viettää joulua tavallista pienemmällä joukolla

Noin kolmannes suomalaisista (31 prosenttia) aikoo viettää tätä joulua aiempaa pienemmässä ryhmässä, kertoo Uutissuomalainen tekemänsä gallupin pohjalta.

Kyselyyn vastanneista 61 prosenttia suunnittelee joulun juhlintaa vastaavan kokoisella seurueella kuin aiempina vuosina. Yksi sadasta aikoo viettää joulua aiempaakin suuremmalla joukolla.

Jouluseurueen kokoa aikovat tiivistää vastaajat erityisesti Helsingissä ja Uudellamaalla (37 prosenttia). Entiseen malliin aiotaan jatkaa etenkin Länsi-Suomessa, jossa vain viidesosa aikoo juhlia pienemmällä porukalla.

Uutissuomalaisen gallupiin vastasi marraskuussa tuhat suomalaista.

Yhdysvaltalainen tiedustelujohtaja: Kiina on suurin uhka demokratialle ja vapaudelle ympäri maailman

Kiina on suurin uhka demokratialle ja vapaudelle ympäri maailman sitten toisen maailmansodan, julistaa Yhdysvaltain kansallisen tiedustelun johtaja John Ratcliffe.

Ratcliffe kertoi Wall Street Journalissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa Kiinan olevan suurin Yhdysvaltoja tänä päivänä kohtaava uhka. Hän perusteli kommenttejaan muun muassa sillä, miten Kiina on hänen mukaansa varastanut yhdysvaltalaisia liikesalaisuuksia ja puolustusteknologioita.

Yhdysvaltain nykyhallinto on samaan aikaan kiristänyt viisumikäytäntöjään Kiinan kommunistisen puolueen jäsenten ja heidän lähiperheidensä osalta. (Lähde: AFP)

Trumpin hallinnossa käy jälleen ovi - Valkoisen talon viestintäjohtaja jättää tehtävänsä

Yhdysvalloissa ovi käy jälleen väistyvän presidentin Donald Trumpin hallinnossa, kun Valkoisen talon viestintäjohtaja Alyssa Farah ilmoitti torstaina irtisanoutuvansa.

Sekä uutistoimisto AFP että yhdysvaltalaislehti Washington Post tulkitsevat, että eroilmoitus vaikuttaa olevan hiljainen hyväksyntä sille, että Trump hävisi presidentinvaalit Joe Bidenille. Farah kiitteli menneistä kolmesta ja puolesta vuodesta sekä kuvaili niiden olleen uskomattomia. Hän kertoi jättävänsä Valkoisen talon tavoitellakseen uusia mahdollisuuksia.

Lehden mukaan Farah keskittyi edellisten kuukausien aikana pitkälti koronapandemiaan. (Lähde: AFP)

Koronaan liittyviä kuolemia kirjattu maailmanlaajuisesti jo 1,5 miljoonaa

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on kirjattu maailmanlaajuisesti jo yli 1,5 miljoonaa. Asia selviää baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Synkkä rajapyykki ylittyi yliopiston seurannassa Suomen aikaa myöhään torstai-iltana.

Määrällisesti eniten koronakuolemia on ollut Yhdysvalloissa, jossa on kirjattu yli 275 000 koronaan liittyvää kuolemaa. Seuraavana tulevat yli 174 000 koronakuoleman Brasilia sekä Intia, jossa kuolemantapauksia on kirjattu yli 138 000.

Johns Hopkinsin seurannan mukaan pandemian aikana varmistettujen koronatartuntojen määrä ylitti maailmanlaajuisesti 65 miljoonan rajapyykin Suomen aikaa perjantaina alkuyöstä.

BBC: Fauci pyysi anteeksi ja veti takaisin aiempaa Britannian rokotepäätösten kritiikkiään

Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci otti torstaina takapakkia aiempien Britannian rokotepäätöksiä kritisoivien lausuntojensa osalta.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Fauci arvioi kommenttiensa johtaneen väärinkäsitykseen ja pyytää tätä anteeksi. Fauci painottaa BBC:lle, että hänellä on suuri luotto siihen, mitä Britannia tekee niin tieteen kuin sääntelynkin näkökulmasta.

Fauci oli aiemmin sanonut Britannian kiirehtineen Pfizerin ja Biontechin koronarokotteen lupaprosessia. Maa hyväksyi keskiviikkona ensimmäisenä länsimaana koronarokotteen yleiseen käyttöön.

Faucin mukaan kiirehtimisen vaarana on, että se saattaa horjuttaa ihmisten luottamusta rokotteeseen. (Lähde: AFP)

Biden pyysi tartuntatautiasiantuntija Faucia liittymään koronaryhmäänsä

Yhdysvaltain seuraava presidentti Joe Biden kertoo pyytäneensä maan johtavaa tartuntatautiasiantuntija Anthony Faucia liittymään omaan koronaryhmäänsä.

Biden kertoi CNN:lle pyytäneensä Faucia jatkamaan samassa tehtävässä, joka hänellä on ollut jo useiden presidenttien kausina, ja toimimaan myös oman hallintonsa johtavana lääketieteellisenä neuvonantajana.

Fauci nousi maailmanlaajuisesti parrasvaloihin roolistaan väistyvän presidentin Donald Trumpin koronaryhmässä. Trumpin kanssa useaan otteeseen poikkiteloin ollutta Faucia on kiitelty toistuvasti koronatoimistaan. (Lähde: AFP)