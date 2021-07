Nita Karila kertoo yökerhoissa tapahtuvan seksuaalisen häirinnän olevan tuttua. Kalle Riiste on kuullut ikävistä kokemuksista etenkin naispuolisilta ystäviltään. Kuva: Teija Soini

Fyysinen lähentely, vartaloon kohdistuvat seksuaaliset huomautukset ja kaksimieliset puheet ovat tyypillinen osa alkoholinhuuruisia iltoja. Baareissa ja yökerhoissa tapahtuva seksuaalinen häirintä on hyvin yleistä, ja usein tilanteet on totuttu kuittaamaan huumorilla, päihtyneen huonolla käytöksellä tai pelkällä olankohautuksella. Ilmiöön on jo totuttu.

– Kyllä tämä on tuttu aihe, Jumpru Pub & Pation terassilla iltaa viettänyt Nita Karila toteaa.