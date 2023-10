Toistaiseksi vain vierasotteluita sisältänyt Kärppien liigaviikko päättyy lauantaina Raksilassa, kun alkukauden kontannut Lahden Pelicans saapuu Ouluun. Ottelu alkaa kello 17.00.

Kärpät voitti keskiviikkona Liigan heittopussiksi jo alkukaudesta ajautuneen SaiPan, mutta hävisi torstaina HIFK:lle Helsingissä. Torstain tappio kirpaisi kärppäleirissä varmasti syvältä, sillä Kärpät hukkasi ottelussa kahden maalin johtoasemansa.

– Ei voittoa ansaitsekaan, jos meille tehdään kolme maalia tasakentin metrin päästä, päävalmentaja Lauri Marjamäki tokaisi.

Pelicansin viikko on mielenkiintoinen. Lahtelaiset pelasivat keskiviikkona Italian Bolzanossa jääkiekon Mestarien liigaa, matkustivat lauantaiksi Ouluun ja rientävät jo tiistaiksi Itävallan Salzburgiin paketoimaan CHL:n alkusarjansa.

Viime kauden finalisti Pelicans on aloittanut kauden Kärppiäkin kehnommin. Suurin satsauksin kauteen lähtenyt mestaruustaistoon povattu lahtelaisryhmä majailee sarjassa vasta toiseksi viimeisenä. Pelicansin pistekeskiarvo on vaatimaton 0,9p/peli. Kärppien vastaava on tasan 1,5.

Raksilan yleisö odotti varmasti näkevänsä lemmikkinsä Mikko Niemelän lahtelaisten kokoonpanossa lauantaina, mutta Niemelää ei päävalmentaja Tommi Niemelän pelaajalistalta löydy.