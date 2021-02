Suomessa on tehty kohta kolme miljoonaa koronatestiä. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Leinonen

THL kertoo sunnuntaina, että Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 15 uutta koronavirustartuntaa.

Tartunnoista kahdeksan on todettu Oulussa. Ylivieskassa tartuntoja oli nyt kuusi. Lauantaina THL kertoi neljästä tartunnasta Ylivieskassa. Lisäksi Alavieskassa on todettu yksi uusi tartunta.

Tiedossa on, että Ylivieskassa ainakin Päivärinnan ja Jokirannan kouluilla on ollut altistumisia. Asiasta on kertonut aiemmin alueella toimiva Peruspalvelukuntayhtymä Kallio.

Pohjois-Pohjanmaalla on nyt todettu kaikkiaan vajaat 2 200 tartuntaa. Niistä yli 1 600 on todettu Oulussa. Ylivieskassa tartuntoja on ollut tämän hetken tiedon mukaan yli 60 ja Alavieskassa vajaat kymmenen.

Lapissa ja Länsi-Pohjassa on todettu yhteensä kolme uutta tartuntaa. Niistä yksi on ollut Tervolassa ja kahdesta ei ole paikkatietoa.

Kainuussa tartuntoja raportoitiin kaksi, molemmat Sotkamosta. Sotkamossa tartuntoja on ollut aiemmin ainakin Terrafamen tehtaalla sekä Vuokatin nuorten MM-hiihtoihin saapuneessa joukkueessa.

Koko maasta uusia tartuntoja raportoitiin sunnuntain 354. Määrä on kutakuinkin samalla tasolla kuin lauantaina.

Kaikkiaan tartuntoja on Suomessa todettu epidemian aikana nyt 47 616.

THL:n ilmoittamat luvut eivät suoraan täsmää Oulun kaupungin päivittäistiedotteen lukujen kanssa. Tämä johtuu erilaisesta tavasta tilastoida ja ilmoittaa tautitapauksia. Oulun kaupungin tiedotteessa kerrotaan, paljonko tartuntoja on kunakin päivänä tullut iltapäivään tai alkuiltaan mennessä. THL:n ilmoittamissa luvuissa tartuntoja voi olla useiltakin päiviltä.