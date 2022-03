Ylivieskan poliisiaseman ympäristö oli eristetty asemalle tuodun räjähteen vuoksi. Kuva: Tuovi Pulkkanen

Ylivieskan poliisiasemalle on tuotu sotilasräjähde, ja asema on jouduttu tämän vuoksi tyhjentämään henkilöstöstä ja asiakkaista ennen puoltapäivää. Asema pysyy suljettuna, kunnes tilanne on hoidettu.

Poliisiasema sijaitsee Ylivieskan keskustassa lähellä kaupungintaloa ja kirjastoa. Rikoskomisario Eeva Törmänen Oulun poliisilaitokselta kertoo, että liikennettä aseman ympärillä on rajoitettu.

Poliisi kertoo olevansa erikseen yhteydessä asiakkaisiin, jotka ovat varanneet ajan Ylivieskan poliisiasemalle perjantaille.

Oulun poliisilaitos kertoi aseman sulkemisesta ensin Twitter-tilillään kertomatta kuitenkaan syytä sulkemiseen. Jonkin ajan kuluttua poliisi viestitti, että kyse on asemalle tuodusta räjähteestä ja että asiaa hoidetaan puolustusvoimien kanssa.

Törmäsellä ei ollut tarkempaa tietoa siitä, minkälainen räjähde on kyseessä. Se on kuitenkin viime sotien peruja. Puolustusvoimien raivaushenkilöstöä oli matkalla paikalle.

Räjähteitä ei saa itse kuljettaa

Kyse on niin sanottuun armovuosikeräykseen liittyvästä tilanteesta, jossa poliisille on voinut ilmoittaa ja tuoda esimerkiksi perikuntien luvattomia aseita tai sodanaikaisia räjähteitä ilman seuraamuksia.

Poliisi on kuitenkin nimenomaisesti ohjeistanut ilmoittamaan räjähteistä ennalta eikä missään nimessä tuomaan niitä poliisin toimipisteisiin.

– Räjähteihin liittyy aina vaaroja, joten niihin ei tule koskea. Poliisi itse noutaa räjähteet hävitettäväksi, Oulun poliisin Twitter-tilillä muistutetaan.

Oulun poliisilaitoksen alueella räjähteistä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteeseen aseasiat.oulu@poliisi.fi.