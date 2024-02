Oulun käräjäoikeudessa aloitettiin maanantaina useita päiviä kestävä oikeudenkäynti Ylivieskassa tapahtuneesta poikkeuksellisesta henkirikoksesta.

Syyttäjä vaatii, että 38-vuotias mies tuomitaan noin 40-vuotiaaseen naiseen kohdistuneesta taposta. Hänen mukaansa nainen joutui henkirikoksen uhriksi kerrostaloasunnossa Ylivieskassa toukokuussa 2022.

Syyttäjä väittää, että mies kohdisti naiseen väkivaltaa pään ja kaulan alueelle teräaseella tai muulla tavoin. Väkivallan seurauksena nainen kuoli makuuhuoneen lattialle.

– Näyttö tulee osoittamaan, että siinä on käytetty tekovälinettä ja hänet (nainen) on tapettu. He olivat kahdestaan tekoaikaan asunnolla. Kuolema ei voi olla kenenkään muun kuin vastaajan aiheuttama, ulkopuolista tekijää ei ole, aluesyyttäjä Ville Rutanen kuvailee tapausta puhelimitse Kalevalle.

Syyttäjän mukaan mies ei ilmoittanut teosta kenellekään, vaan hän asui naisen ruumiin kanssa asunnossa neljän viikon ajan teon jälkeen.