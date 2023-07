Miesten Superpesis, Kempeleen Kiri–Joensuun Maila 1–0 (6–6, 9–5)

Ylivieskan Kuula on perinteikäs pohjoispohjanmaalainen seura, joka on jalostanut pesäpalloilijoita aivan korkeimmalle huipulle asti.

Kempeleen Kiri on saanut nauttia Kuulan kasvatustyöstä viime vuosina. Tällä kaudella KeKi on ottanut ratkaisevan askeleen Superpesiksen kärkiseurojen joukkoon, ja tässä harppauksessa Kuulan kasvateilla on suuri rooli.

Tuomas Jussila ja Sami Haapakoski luetaan pesäpalloilijoiden kärkikermaan. Kolmas joukkueen ylivieskalainen on Aatu Saastamoinen, joka on kärsinyt tällä kaudella loukkaantumisista.

Kuulan kasvateista tuntemattomin on Aappo Savikoski, joka ei ole paljasjalkainen ylivieskalainen. Hänen kotipaikkansa on Ylivieskaa hieman idempänä.

– Olen kotoisin Haapavedeltä.