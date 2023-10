Ylivieskan kaupungin nimissä on soiteltu epämääräisiä tiedusteluja. Kuvituskuva. Kuva: Toivo Kiminki

Ylivieskan kaupunki varoittaa sen nimissä tehdyistä epämääräisistä tiedusteluista.

Ylivieskan kaupungin mukaan joihinkin sen sidosryhmiin on kohdistunut epämääräisiä puhelimitse tehtyjä tiedusteluja. Asialla on ollut Vesaksi esittäytynyt henkilö, mutta sukunimi on jäänyt epäselväksi. Kysyjä on väittänyt olevansa töissä Ylivieskan työllisyyspalveluissa ja hän on esittänyt kysymyksiä toimijan henkilöstöstä.

Puhelut ovat tulleet salaisesta numerosta. Ylivieskan kaupungin mukaan kysyjä ei ole heidän palveluksessaan eikä kaupunki ole tiedustelujen takana.

Kaupunki suositteleekin, ettei kysymyksiin vastata nykyinen maailmantilanne huomioon ottaen.

– Ylivieskan kaupungin yhteydenotot tulevat aina julkisesta puhelinnumerosta ja soittajan henkilöllisyys on aina mahdollista tarkistaa Ylivieskan kaupungilta, tiedotteessa todetaan.