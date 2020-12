Ylivieskalaisessa Ratapuiston palvelukodissa on todettu koronavirustartuntoja viikonlopun aikana. Toinen tartunnoista on todettu yksikön työntekijällä ja toinen asukkaalla.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion mukaan sairastuneet on määrätty eristykseen ja altistuneet asukkaat ja henkilökunta on asetettu karanteeniin. Koronatapausten vuoksi palvelukotiin on määrätty vierailukielto.

Kaikki palvelukodin asukkaat ja työntekijät aiotaan testata koronavirustartunnan varalta. Viimeiset testit otetaan maanantaina.

Palvelukodissa todettujen tartuntojen lisäksi Kallion alueella on todettu viikonlopun aikana viisi uutta koronavirustartuntaa. Tapauksista neljä on Ylivieskassa ja yksi Nivalassa. Tartunnat on todettu jo karanteenissa olevilla henkilöillä.