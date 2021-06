Autoliike Kymppi Plus Oy:n toimitusjohtaja Janne Tolonen sanoo, että Oulunporttiin on kasvamassa iso autoalan keskittymä. Kuva: Autoliike Kymppi Plus Oy

Autoliike Kymppi Plus Oy laajentaa toimintansa Ouluun rakentamalla uuden vaihtoautomyymälän Oulunportin alueelle nelostien varteen. Yrityksellä on tällä hetkellä toimipisteet Ylivieskassa, Kokkolassa, Lempäälässä ja Vantaalla. Uuden myymälän avulla Kymppi Plus hakee lisää kasvua Oulussa ja koko Pohjois-Suomessa.

1 500 neliön rakennuksen rakentaminen aloitetaan kesäkuussa 2021. Hankkeen on määrä valmistua vuodenvaihteessa. Vaihtoautomyymälä työllistää aluksi 5–6 henkilöä.

Ensimmäinen Kymppi Plus -vaihtoautomyymälä perustettiin Ylivieskaan vuonna 2005. Yritys keskittyy vaihtoautokauppaan.

Yritys on viime vuosina laajentanut toimintaansa autokaupan keskittymiin eri puolille Suomea. Yritys toimii nyt Ylivieskassa, Kokkolassa, Lempäälässä ja Vantaalla.

Vuonna 2020 liikevaihto oli 29 miljoonaa euroa ja yritys työllistää tällä hetkellä 35 henkilöä.

– Olemme vuosia tehneet perustuksia yrityksen kasvamiselle ja laajentumiselle. Meille Ouluun laajentuminen on tarkoin harkittu ja tärkeä askel. Alueena Oulunportin alue on mielenkiintoinen, sen sijainti on todella hyvä ja siitä on kasvamassa kovaa vauhtia iso autoalan keskittymä, toimitusjohtaja Janne Tolonen sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa Oulun vaihtoautokaupasta merkittävä osa tulee keskittymään Oulunportin alueelle.