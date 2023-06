Arvo Sijoitusosuuskunnan toimitusjohtaja Jari Pirinen. Kuva: Erja Retzén

Ylivieskasta kotoisin oleva Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta on listautunut tänään tiistaina pörssiin. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen osuuskunta Suomessa ja Pohjoismaissa, joka on mennyt pörssiin.

– Se ainakin on selvää, että Nasdaqin aikaan ei ole ollut toista osuuskuntaa. Ja todennäköisesti ei ole ollut koko Nasdaqin alueella, toimitusjohtaja Jari Pirinen sanoo.