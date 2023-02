Hiihdon MM-kisojen yksi kuumimmista puheenaiheista on suksihuolto. Näin on aina ollut ja on myös jatkossa.

Yksikään urheilija ei saavuta suurmenestystä ilman koko hänen ympärillään olevan tiimin onnistumista.

– Arvokisamitalia ei voiteta keskinkertaisella suksella. Kilpailu on niin kovaa.

Näin sanoo Ilkka Riikola, 55.