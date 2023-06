Ylikiimingissä Jokelan kylässä kissa on kiivennyt puuhun. Kissa on viettänyt puussa nyt noin kolme vuorokautta, ja se on tarkoitus pelastaa sieltä tänään, kertoo päivystävä palomestari Mikko Heikkilä Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselta.

– Katsotaan sitä iltapäivällä, kun päivän muut työt on tehty.

Puuhun kiivenneet kissat saattavat olla puussa noin kolme tai neljä päivää ennen kuin niitä lähdetään pelastamaan, Heikkilä sanoo. Hänen mukaansa pelastamisen aikataulu katsotaan tapauskohtaisesti. Yleensä kissat kuitenkin tulevat itse alas puusta, hän toteaa.