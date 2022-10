Valtionkonttori hakee kesällä konkurssiin vapaaehtoiseen hakeutuneelta Ylikiimingin Omaishoitajat ry:ltä yhteensä 99 210 euron saatavia. Velkasaatavat liittyvät omaishoitajien järjestön omistuksessa olleeseen, Ylikiimingin keskustaajamassa sijaitsevaan asumispalveluyksikkö Havulan kiinteistöön.

– Asiassa on kyse valtionkonttorin lainasta, joka on ollut rakennukseen kohdistuvaa lainoitusta. Yhdistys on itse rakennuttanut talon 2000-luvun alkupuolella ja se on ollut aikoinaan kallis investointi, kertoo yhdistyksen konkurssipesän hoitaja, asianajaja Ursa Kassinen.