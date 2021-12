Oulu Sinfonian uusi ylikapellimestari Rumon Gamba aloittaa kautensa striimikonsertilla Oulu Sinfonian YouTube-kanavalla 13. tammikuuta. Konsertin nimi on Welcome, Rumon! Kuva: Jarmo Kontiainen/ arkisto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt jatkaa Pohjois-Pohjanmaan alueen koronarajoituksia 15. tammikuuta saakka. Määräys kieltää kokonaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Tämän vuoksi Oulu Sinfonia kevään 2022 kausikorttimyynti keskeytetään väliaikaisesti.

Aluehallintoviraston määräys koskee kevään ensimmäistä kausikonserttia Welcome, Rumon!, jonka ajankohta on 13. tammikuuta. Yleisötilaisuuksien kiellon johdosta konsertti näytetään suorana lähetyksenä Oulu Sinfonian YouTube -kanavalla 13.1. kello 19. Tallenne on katsottavissa 30 vuorokautta.