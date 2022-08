Oulu

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Mika Haverisen mukaan Oulun seudulla salaman aiheuttamia rakennuspaloja syttyy vuosittain yhdestä kolmeen kappaletta.

Oulun kaupungin rakennusvalvonnasta rakenneinsinööri Esko Knuutila kertoo, että vaikka ukkossuojaus liittyy yleisesti sähkö- ja paloturvallisuuteen, ukkossuojaus ei kuitenkaan ole virallisesti osa paloturvallisuutta, eikä rakennusvalvonta varsinaisesti puutu suojaukseen.

– Me tarkistamme yleensä käyttöönottovaiheessa vain, että sähkötarkastus on tehty. Joissakin tapauksissa ukkossuojaus otetaan huomioon – ei normaalirakennuksissa, mutta esimerkiksi Oysin rakennuksissa on ukkossuojaukseen liittyviä asennuksia.