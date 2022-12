Kallistunut sähkön hinta on saanut monet nipistämään lämpimän veden käytöstä ja asunnon lämpötilasta, kertoo Kalevan kysely sähkön säästämisestä. Niin on jouduttu tekemään myös Karjalaisten perheessä, jossa villasukat on otettu tehokäyttöön tänä talvena.