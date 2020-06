Baltimore

Matkustajia bussissa Brasilian Sao Paulossa. Koronavirustartuntojen määrä 209 miljoonan asukkaan Brasiliassa on maailman toiseksi suurin. Kuva: Sebastiao Moreira

Maailmassa on todettu jo yli seitsemän miljoonaa koronavirustartuntaa, kertoi amerikkalaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta maanantaina. Viruksen liittyviä kuolemia on raportoitu yli 400 000.

Uhrimäärän kasvu on ollut rivakkaa, sillä vasta puolitoista kuukautta sitten ylittyi 200 000 kuoleman raja.

Todelliset luvut ovat rekisteröityjä tietoja suurempia, sillä eri maiden tavoissa tilastoida kuolinsyitä on suuria eroja.

Vaikka lähes puolet kuolemista on tilastoitu Euroopassa, on virus viime aikoina levinnyt erityisesti Latinalaisessa Amerikassa. Vakavin tilanne on Brasiliassa, missä on todettu noin 700 000 tartuntaa ja lähes 36 500 virukseen liittyvää kuolemaa.

Tartuntojen määrä 209 miljoonan asukkaan Brasiliassa on maailman toiseksi suurin. Brasilian tilannetta vaikeuttaa entisestään se, että oikeistopresidentti Jair Bolsonaro on keskittynyt viruksen vähättelyyn ja paikallisviranomaisten määräämien eristys- ja sulkutoimien kiivaaseen moittimiseen.

Latinalaisessa Amerikassa koronavirukseen liitettyjen kuolemien määrät nousevat voimakkaasti myös Meksikossa, Perussa ja Ecuadorissa.

Moskova palaa kohti normaalia

Euroopassa koronarajoituksia ollaan purkamassa. Venäjällä, missä on rekisteröity kolmanneksi eniten koronavirustartuntoja maailmassa Yhdysvaltojen ja Brasilian jälkeen, Moskovan pormestari Sergei Sobjanin ilmoitti kaupungin aloittavan paluun kohti normaalia.

Valtaosa palveluista saa avata ovensa tiistaina. Ravintolat ja kahvilat aukeavat kahdessa vaiheessa kuluvan kuun 16. päivästä alkaen.

– Moskova tulee palamaan normaaliin elämänrytmiin, Kaikki tärkeimmät rajoitukset tullaan poistamaan kesäkuun aikana, Sobjanin kirjoitti.

Sobjanin kehotti kuitenkin edelleen varovaisuuteen todeten, että vaikka riski koronavirustartunnan saamiseen on pienentynyt, se on silti edelleen olemassa.

– Meidän on koko ajan tarkkailtava tilannetta ja estettävä epidemian puhkeaminen uudelleen, Sobjanin jatkoi.

Ruotsissa edelleen nelisenkymmentä koronauhria päivässä

Ruotsissa todettiin maanantaina 35 uutta koronaan liittyvää kuolemantapausta. Yhteensä maassa on nyt raportoitu 4 694 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.

Koronvirustartuntoja on epidemian aikana rekisteröity pitkälti yli 45 000. Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan todettujen tartuntojen määrä on noussut voimakkaasti, koska alueelliset viranomaiset ovat alkaneet tehdä enemmän koronatestejä.

Tegnellin mukaan koronavirukseen liittyvien uhrien määrä on nykyisin keskimäärin 40 päivässä. Valtionepidemiologin mukaan on hyvä, että luku pienenee, vaikka on edelleenkin liian korkea.

Väkilukuun suhteutettuna Ruotsissa on kuollut 465 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli maanantaina 58.