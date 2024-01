Helsinki

Ennakkoäänestys jatkuu vielä maanantaina ja tiistaina. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Yli neljännes äänioikeutetuista on sunnuntai-iltaan mennessä äänestänyt presidentinvaaleissa ennakkoon. Kotimaan äänestysvilkkaus nousi sunnuntaina 27,6 prosenttiin. Äänensä oli iltakuuteen mennessä antanut lähes 1,2 miljoonaa ihmistä.

Ennakkoäänestys jatkuu vielä maanantaina ja tiistaina. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 28. tammikuuta.

Oulun vaalipiirissä äänestysinto on jäänyt keskimääräistä alhaisemmaksi 25,9 prosenttiin.

Viidessä Oulun vaalipiirin kunnassa äänestämässä on käynyt yli 30 prosenttia äänioikeutetuista: Hailuodossa 35 prosenttia, Puolangalla 33,5, Pyhännällä 32,6, Raahessa 32 ja Suomussalmella 30,2. Hiljaisinta vaaliuurnilla on ollut Oulaisissa, missä äänensä on antanut 20,5 prosenttia äänioikeutetuista. Oulun äänestysprosentti on 25,6.

Korkeimmaksi äänestysprosentti on noussut Pirkanmaan, Satakunnan ja Lapin vaalipiireissä, joissa äänestäneiden osuus on noussut yli 30 prosentin. Pirkanmaalla äänensä on antanut jo 31,9 prosenttia.

Kuusi vuotta sitten presidentinvaalien äänestysprosentti oli Suomessa asuvien äänioikeutettujen keskuudessa 69,9 prosenttia. Tuolloin tarvittiin vain yksi kierros, sillä Sauli Niinistö sai 62,6 prosenttia äänistä ja valittiin suoraan jatkokaudelle.