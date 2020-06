Kierikkikeskuksessa voi hioa itselleen korun kivikautisella menetelmällä. Arkistokuva. Kuva: Janne Körkkö

Yli-Iin Kierikkikeskus aloittaa kesäkautensa keskiviikkona 2. päivä heinäkuuta.

Aukioloaikoja on hieman supistettu ja kesätapahtumia on peruttu. Koululaisryhmiä on kuitenkin tulossa myös kesän aikana vierailulle.

Kierikkikeskuksen julkaiseman tiedotteen mukaan lähimatkailun noustessa koronarajoitusten takia kunniaan, on Kierikki tässä mielessä mitä parhaimpia päiväretkikohteita.

– Kierikki on erinomainen saavutettavuudeltaan ja turvallisuudeltaan, Kierikin intendentti Leena Lehtinen sanoo tiedotteessa.

Kierikkikeskus on avoinna elokuun alkuun saakka torstaista lauantaihin klo 10-17 ja sunnuntaisin 12-18.