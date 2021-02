Kuva: Arkisto / VESA JOENSUU

Lauantaina Oulussa on kello 15 mennessä todettu 10 uutta koronavirustartuntaa eli hieman enemmän kuin tällä viikolla päivittäin keskimäärin.

Tartuntalähteenä ovat pääosin perheen sisäiset tartunnat ja työpaikalta saadut ja ulkomaan matkalta tulleet tartunnat. Tuntemattomien tartuntojen osuus 30 prosenttia.

Karanteeniin on asetettu 17 henkilöä. Tänään ei ole tullut ilmi uusia joukkoaltistuksia.

Limingantullin Liikku-kuntosalissa 2. ja 3. helmikuuta kello 8–10 välisenä aikana olleita kehotetaan seuraamaan vointiaan ja hakeutumaan herkästi testeihin.

Oulussa tällä viikolla lauantaihin iltapäivään mennessä todettu 42 uutta tartuntaa, mikä on noin kolmanneksen vähemmän kuin viime viikolla samaan aikaan.

Karanteeniin on asetettu 110 henkilöä, mikä on yli puolet vähemmän kuin viime viikolla samaan aikaan. Joukkoaltistuksia on tullut yksi, mikä on vain neljännes siitä mitä viime viikolla samaan aikaan.

Oulussa koronan 14 vuorokauden ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on 70,8. Pohjois-Pohjanmaalla 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on 52. Molemmat luvut ovat laskussa.

Kaupunki on edelleen kiihtymisvaiheessa, mutta kaikki epidemian seurannan kriteerit ovat menossa jo toista viikkoa parempaan suuntaan.

Oulun kaupunginsairaalassa on hoidossa kolme koronapotilasta. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidossa 7 koronapotilasta. Sairaalahoidon tarve ei ole kasvussa.

Oulussa koronarokotteen massarokotukset alkavat hiljalleen helmikuun aikana niin, että 85-vuotiaiden ja sitä vanhempien rokottaminen alkaa lauantaina 20. helmikuuta.

Oulun kaupunki pyytää kuntalaisia välttämään yhteydenottoja rokotusasiaan liittyen. Ajanvaraus avataan 15. helmikuuta. Ajantasainen tieto koronarokotuksista löytyy sivulta www.ouka.fi/koronarokotukset.