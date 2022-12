Helsinki/Kiova

Venäjän pommitukset ovat tehneet tuhoa ja aiheuttaneet sähkökatkoja etenkin Harkovan alueella. Kuva: SERGIY KOZLOV

Yli 500 ukrainalaistaajamaa kahdeksalla eri alueella on sunnuntaina ollut ilman sähköä Venäjän viikkoja kestäneiden pommitusten jälkeen, kertoo maan varasisäministeri Jevheni Jenin ukrainalaiskanavalla.

Venäjä alkoi syksyllä kohdistaa iskujaan Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin kärsittyään maasodankäynnissä merkittäviä tappioita muun muassa Harkovan alueella.

Varasisäministerin mukaan pahiten sähkökatkoista kärsii Harkovan alue, jossa yli 100 taajamaa on ilman sähköä. Myös Donetskin ja Hersonin alueilla sähköt ovat poikki noin 90 kylästä.

– Vihollinen jatkaa iskujaan maamme elintärkeään infrastruktuuriin, Jenin sanoi.

Viime päivien jatkuvat sähkökatkot ovat jättäneet miljoonat ukrainalaiset ilman lämmitystä ja valoa ulkolämpötilan laskiessa pakkasen puolelle.

Ukrainalainen sähköyhtiö DTEK arvioi torstaina, että noin puolet maan sähköverkosta oli edelleen vaurioituneena Venäjän tekemien iskujen johdosta.

Venäjän odotetaan jatkavan iskujaan Ukrainan sähköinfrastruktuuriin, mikä tarkoittaa ukrainalaisille vaikeaa ja pitkää talvea.

Microsoft: Venäjän ensi talvena tekemiin kyberhyökkäyksiin on syytä varautua

Venäjän ensi talvena tekemien kyberhyökkäysten varalle on syytä varautua, arvioi Microsoftin digitaalisia uhkia tarkastelevan osaston johtaja Clint Watts. Hän kertoi lauantaina julkaistussa kirjoituksessaan, että Venäjän voidaan odottaa jatkavan kyberhyökkäyksiään Ukrainan kriittistä infrastruktuuria kohtaan.

Venäjän odotetaan kohdistavan kyberhyökkäyksiä ja verkkovaikuttamista myös Ukrainaa tukeviin maihin. Wattsin mukaan Venäjä on pyrkinyt propagandallaan vahvistamaan inflaatioon ja energian hintoihin liittyviä narratiiveja voimistaakseen erimielisyyksiä Euroopassa.

– Venäjä pyrkii toimillaan heikentämään Yhdysvaltain, Euroopan unionin ja Naton poliittista tukea Ukrainalle sekä horjuttamaan ukrainalaisten luottamusta, Watts kirjoittaa.

ISW: Ukrainalaisjoukot saattaneet edetä Dneprjoen itärannalle

Ukrainalaisjoukot ovat saattaneet edetä Etelä-Ukrainassa virtaavan Dneprjoen itärannalle, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War tilannekatsauksessaan.

Lauantaina julkaistun videomateriaalin mukaan ukrainalaiset olisivat ylittäneet joen Hersonin kaupungin lähistöllä ja nostaneet Ukrainan lipun joen toisella puolella olevaan torniin.

Venäjä on ajatushautomon mukaan rakentanut Dneprjoen itärannalle puolustusrakennelmia ja odottaa Ukrainan hyökkäystä. Ukraina valtasi loppusyksystä kokonaisuudessaan takaisin Hersonin alueen osat Dneprjoen länsipuolelta.