Markus Aholla on harvinainen ammatti. Hän on yksi kolmestatoista Suomessa toimivasta erätarkastajasta, joiden tehtävänä on valvoa lakien noudattamista ja lupien voimassaoloa luonnossa, valtion maa- ja vesialueilla.

– Suurimmaksi osaksi työni on kalastuksen, metsästyksen ja maastoliikenteen valvontaa, Markus Aho valottaa.