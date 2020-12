Boko Haramin vankeudesta pelastettiin 21 tyttöä Nigeriassa vuonna 2016. Kuva: STR

Kymmenet vapautetut pojat palasivat perjantaina kotiin Nigeriassa. Uutistoimisto Reutersin mukaan televisiokuvassa näkyi pölyisiin vaatteisiin pukeutuneita lapsia nousemassa pois bussista.

Aseellinen joukko kaappasi viikko sitten perjantaina yli 300 poikaa koulusta Nigerian luoteisosassa.

Monet lapsista oli paljain jaloin ja kietoutuneet viltteihin. Pojat näyttivät väsyneiltä mutta muuten hyväkuntoisilta. Lapset vietiin hallintorakennukseen tapaamaan kuvernööriä, minkä jälkeen heidät vietiin terveystarkastukseen.

Yksi vapautetuista kertoi televisiossa, että sieppaajat olivat antaneet heille leipää ja maniokkia.

– Siellä oli kylmä, hän kertoi.

Kun häneltä kysyttiin, miltä hänestä tuntui, kun bussi saapui Katsinan kaupunkiin, hän vastasi:

– Olin todella onnellinen, hän sanoi ja hymy levisi hänen kasvoilleen.

Ryhmä vanhempia oli kokoontunut toiselle puolelle kaupunkia odottamaan lapsiaan.

– En voinut uskoa, mitä kuulin ennen kuin naapuri tuli kertomaan minulle, että se on totta, 16-vuotiaan vapautetun pojan äiti Hafsat Funtua kertoi aiemmin Reutersille puhelinhaastattelussa.

Viime viikon perjantaina aseistettu joukko hyökkäsi kouluun Katsinan osavaltiossa Nigerian luoteisosassa. Viranomaisten ja hyökkääjien tulitaistelun aikana osa koululaisista pääsi pakenemaan, mutta sieppaajat veivät osan lapsista mukanaan metsään.

Kyseessä on suurin lapsiin kohdistunut sieppaus Nigeriassa moneen vuoteen.

Lapset pelastettiin laajasta metsästä

Nigerian turvallisuusjoukot vapauttivat torstaina 344 siepattua lasta maan luoteisosassa, kertoo Katsinan osavaltion kuvernööri Aminu Bello Masari. Vielä ei ole varmuutta, saatiinko kaikki viikko sitten perjantaina siepatut lapset pelastettua.

Asiasta uutisoivat muun muassa Reuters ja BBC.

– Luulen, että olemme palauttaneet suurimman osan pojista, Masari sanoi televisiohaastattelussa Reutersin mukaan.

Ennen poikien vapauttamista internetissä levisi video, jossa oli oletettavasti terroristijärjestö Boko Haramin taistelijoita joidenkin lasten kanssa. Reuters ei pystynyt varmentamaan videon aitoutta. Boko Haram on ilmoittanut olevansa vastuussa lasten kaappauksesta.

Kaapatut lapset vapautettiin kuvernööri Masarin mukaan laajasta metsästä Katsinan viereisestä osavaltiosta Zamfarasta.

Hän ei kertonut, miten operaatio suoritettiin ja kuinka monta lasta on kateissa. Uutistoimisto AFP:n siteeraamaan turvallisuuslähteen mukaan jotkut lapsista on yhä sieppaajien hallussa.

Masari kertoi, että turvallisuusjoukot olivat eristäneet alueen, jolla poikia tiedettiin pidettävän ja heitä oli ohjeistettu olemaan ampumatta. Masarin mukaan yhtään laukaista ei ammuttu pelastusoperaation aikana.

Mielenosoittajat vaativat turvallisuustilanteen parantamista

Eläkkeellä oleva terveydenhoitoalan työntekijä Shuaibu Kankara oli valtavan iloinen lasten vapauttamisesta. Hänen 13-vuotias poikansa Annas Shuaibu oli yksi pelastetuista.

– Olemme todella kiitollisia Katsinan kuvernöörille ja kaikille niille, jotka työskentelivät ahkerasti lasten vapauttamiseksi, Kankara kertoi.

Myös Nigerian presidentti Muhammadu Buhari oli tyytyväinen poikien takaisin saamisesta ja pyysi ihmisiltä kärsivällisyyttä. Hänen mukaansa turvallisuustilannetta parannetaan, mutta siinä on kova työ.

Sieppaus oli Buharille kiusallinen, koska hän on sanonut useita kertoja, että Boko Haram on "teknisesti voitettu". Hän on myös kotoisin Katsinasta.

Torstaina mielenosoittajat marssivat Katsinassa. He vaativat hallitukselta poikien vapauttamista ja maan turvallisuustilanteen parantamista.

– Pohjois-Nigeria on hylätty säälimättömien kapinallisten, rosvojen, kidnappaajien, aseellisten ryöstäjien, raiskaajien ja erilaisten kovien rikollisten armoille, sanoi Pohjois-Nigerian olojen parantamista ajavan kansalaisjärjestön Balarabe Ruffin.

Aseelliset ryhmät vaikeuttavat elämää

Lasten kaappaus herätti vaikeita muistoja Nigeriassa. Vuonna 2014 Boko Haram otti yli 270 tyttöä vangiksi Nigerian luoteisosassa sijaitsevassa kaupungissa Chibokissa.

Kuusi vuotta sieppauksen jälkeen vain noin puolet tytöistä on löydetty tai vapautettu. Muut ovat Reutersin mukaan naitettu terroristeille ja osa on olettavasti kuollut.

Boko Haramin tiedetään käännyttäneen siepattuja jihadistitaistelijoiksi.

Jos Boko Haram on vastuussa poikien kaappauksesta, se tarkoittaa, että terroristijärjestön on laajentanut väkivaltaista toimintaansa maan länsiosasta. On myös mahdollista, että järjestö on hankkinut pojat paikallisilta rikollisryhmiltä, joihin Boko Haram on luonut yhteyksiä.

Nigerian luoteisosissa aseelliset rikollisryhmät ovat tehneet viime vuosina ryöstöjä ja kaapanneet ihmisiä lunnaiden toivossa. Rikollisjengit vaikuttavat paikallisten elämään monin tavoin, kuten vaikeuttavat maanviljelyä, matkustamista ja mineraalien hyödyntämistä.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan jengit ovat tappaneet yli 1 100 ihmistä vuoden 2020 puoleen väliin mennessä.

Maan luoteisosassa toimivat Boko Haram ja Isisin Länsi-Afrikan osasto ovat terrorisoineet ihmisten elämää jo kymmeniä vuosia. Noin kahden miljoonan ihmisen on pitänyt jättää kotinsa ja yli 30 000 on kuollut. Äärijärjestöjen tavoitteena on luoda tiukkaa sharia-lakia noudattava valtio.