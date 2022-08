Mogadishu

Al-Shabaab-islamistitaistelijat hyökkäsivät hotelliin toissa päivänä. Sunnuntaina hyökkäyksen kerrottiin olevan ohitse. Kuva: SAID YUSUF WARSAME

Somalian pääkaupungin Mogadishun hotellihyökkäyksessä kuoli ainakin 21 siviiliä ja pitkälle toista sataa haavoittui, kertoo maan terveysministeri Ali Haji Adan.

Al-Shabaab-islamistitaistelijat hyökkäsivät Hyat-hotelliin toissa päivänä. Somalian turvallisuusjoukkojen komentaja kertoi aikaisemmin tänään, että hyökkäys on ohitse.

Hyökkäys alkoi kahdella autopommi-iskulla, minkä jälkeen taistelijat tunkeutuivat hotelliin. Heidät saatiin eristettyä hotellin pohjakerrokseen. Turvallisuusjoukkojen mukaan hyökkääjät ovat kuolleet.

Viranomaiset eivät tarkentaneet, kuinka paljon hyökkääjiä oli, ja kuolivatko he tulitaistelussa vai tekivätkö itsemurhan.

Hyökkäyksessä ja sitä seuranneessa tulitaistelussa pahoin vaurioitunutta hotellirakennusta yritetään parhaillaan raivata, samalla kun etsitään hotellissa mahdollisesti olevia räjähteitä.

Poliisin mukaan valtaosa uhreista kuoli heti hyökkäyksen alussa ennen kuin turvallisuusjoukot ehtivät hotellille.

Hotelli-isku oli ensimmäinen al-Shabaabin veriteko pääkaupungissa sen jälkeen kun presidentti Hassan Sheikh Mohamud aloitti virkakautensa toukokuussa.

Al-Shabaab on al-Qaida-terroristijärjestön sirpaleryhmittymä, joka on perinteisesti kontrolloinut valtaosaa eteläisestä ja keskisestä Somaliasta. Nyttemmin järjestö on kuitenkin onnistunut laajentamaan vaikutusvaltaansa myös sellaisille alueille, jotka olivat aikaisemmin hallituksen valvonnassa.